麥寮人等了1年多！社教園區場館終能使用 鄉長：年底前全面開放
雲林縣麥寮鄉公所今天在完工一年多仍未啟用的社教園區舉辦母親節表揚活動，16名模範母親和其家人成為新館首批座上賓，眾人無不驚喜，麥寮子弟、被譽為「太陽之手」的世界麵包冠軍金牌教練吳武憲，也難得復出「江湖」製作母親節蛋糕；剛上任月餘的鄉長許忠富說，全館預計年底前開放，盼以此作為翻轉麥寮的起點，打造宜居生活環境。
麥寮鄉公所今天首度在社教園區宴會廳舉辦活動，母親節表揚活動會場布置溫馨，現場還贈送入場貴賓每人一朵康乃馨花束，16名模範母親另獲頒祝賀賀匾及禮品；4月23日才剛就職的許忠富認為，上任後首要任務就是啟用閒置一年多還未啟用的社教園區，因此今天特別選定於此慶祝。
麥寮社教園區基地過去是傳統墳墓，樹林盤踞，然因東鄰台61線西濱快速公路、台17線，南近新虎尾溪，位處都市發展中心，具地利之便，為改善鄉民生活品質，在許忠富擔任上屆鄉長任內、2018年間即斥資5億多元動土興建，2022年12月完工，但營運計畫卡關，館舍始終未能啟用，閒置多時。
許忠富表示，該園區占地達2萬4000平方公尺，包括生活美學館、智慧圖書館、宴會廳、演講廳、音樂廳、會議廳、展覽廳及簡報室、烹飪教室、地板教室和美學孵化廣場，是偏鄉中難得一見的多元場館，空間設施已完備，現階段規畫引進書籍、視訊等軟硬體設備，今年12月將全面開放。
入行烘焙業40年、現在弘光科技大學任教傳承技藝的吳武憲，今受許忠富之邀，為故鄉模範母親製作節慶蛋糕，他說，考量獲獎人多是長輩，他選用在地新鮮水果，搭配低糖、低鹽、低脂等健康元素，為媽媽們打造無負擔的可口蛋糕，藉此也以後輩的心意讚揚辛勞女性。
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