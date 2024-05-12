打造30分鐘生活圈 南市爭取嘉義高鐵兩側道路串接新營

台南溪北加速爭取台37線高鐵嘉義兩側道路延伸至新營地區，地方表示，在台積電落腳嘉科，該條路廊開闢更應未雨綢繆，加速南科與嘉科串連，打造30分鐘共同生活圈。南市府表示，已研擬提報南方治理平台會議與嘉義縣政府共同推動，將持續向交通部公路局爭取。

大台南發展南縣市合併後長期南北失衡，高鐵通車迄今，南市溪北地區北上搭高鐵，幾乎都就近利用高鐵嘉義太保站，粗估約貢獻3成旅客，目前大新營地區旅客開車前往大都利用國一中山高或走南85線後壁菁寮外環道接嘉義嘉義縣道167線鹿草接37線高鐵橋下兩側道路，地方多年來爭取高鐵橋下兩側道路自鹿草開闢至新營區台一線省道估計12.5點公里。

因路徑橫跨鐵路、國道1號中山高、台82線及八掌溪，4年前粗估總經費逾80億元，工期約7至9年，不過後來未有下文。

行政院副院長鄭文燦今年3月宣布台積電確定在嘉義科學園區興建先進封裝廠，因位置緊鄰台37線太保高鐵橋下，距離南市溪北地區也不遠，南市議員蔡育輝、立委賴惠員等人都疾呼中央能加速審視台37高鐵橋下延伸至新營案。

「真的要未雨綢繆，及早納入生活圈道路開闢未雨綢繆。」國民黨南市蔡育輝表示，高鐵橋下道路延伸至大新營地區，除能均衡區域發展，更能打造嘉南共榮圈，他說，從南科經驗來看，相關道路等公共建設若能提早到位，更能降低更多社會成本，且越晚開闢恐經費越高，10多年前估計不到30億，4年多前激增至80億元，現在恐破百億元。

蔡育輝提到，準總統賴清德競選總統時，提到未來對台南建設會更多，台南得票率且居各縣市之冠，盼賴能兌現對台南鄉親照顧，且日前行政院長陳建仁才核定台39線從高雄阿蓮延伸至仁武，盼中央不要厚此薄彼，正視南嘉基層心聲。