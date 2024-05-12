南市泳池整修延宕 趕不上明年全中運

台南市缺乏國際標準室內游泳池，去年112年全國運動會在台南，是暌違16年再度承辦，但游泳比賽場地卻在台中，市府編列1.3億元經費進行仁德游泳池整修活化，原本希望明年台南市主辦114年全中運能夠使用，但延宕1年毫無進展，議員批行政效率太差，體育局表示，5月9日已完成細部設計審查，月底可望發包，但確定趕不上明年全中運。

去年台南市承辦全國運動會，有民眾想看游泳比賽，一查結果是在台中比賽，市議員陳怡珍指出，去年全運會台南市獲得3銀4銅，是台南30年來最好的賽績，明年台南市將承辦114年全國中等學校運動會，結果比賽場地要到高雄，讓台南的游泳選手情何以堪？

仁德運動公園游泳池原設計12水道，長50公尺、寬25公尺、深1.8公尺，符合運動賽事規格，加上兒童戲水池，多項親水設施，腹地遼闊，過去也是救生教練訓練基地，更是仁德地區重要的運動場館，但因場域廣大維護不易，2013年營運合約期滿，13次發包流標後閒置至今。

市議員郭鴻儀表示，市府1年前多就編列預算1億3千多萬元，進行仁德泳池修繕活化，原本預期明年全中運可以使用，全案卻拖1年多毫無進展，行政效率太差，導致明年全中運游泳比賽還是要到高雄。

體育局長陳良乾表示，關於興建國際標準游泳池，先前評估可能的土地，包括高鐵特定區體育場用地及學校用地、安南區國產地、天馬電台等，但土地取得均有相關限制與困難，將持續努力。

體育局說，仁德泳池因連同隔壁的場館整修，追加2600萬元進行耐震補強，先前是卡在設計，5月9日細部設計第二次審查，兒童池會移除，改一大池的SPA池，熱身池會由7道改成8道，待修正後辦理複審定案，預計5月底發包，活化後會是全市第一座符合全國錦標賽的場地。