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公立泳池開放時間不一 議員：因缺救生員

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎莊曜聰／台南報導
歸仁運動公園游泳池已經啟用30年，目前委外經營，但屋頂受到氯氣散發鏽蝕剝落，也盼早日修繕。記者周宗禎／攝影
歸仁運動公園游泳池已經啟用30年，目前委外經營，但屋頂受到氯氣散發鏽蝕剝落，也盼早日修繕。記者周宗禎／攝影

天氣炎熱許多民眾都想要游泳，但台南市各區公立游泳池開放時間不一，善化區只有下午營業，六甲國中游泳池更要拖到6月才開放，南科周邊公立泳池經營困難，新市泳池委外持續流標，安定泳池修繕中，拚下半年度開放；議員指多數是因缺少救生員關係，也指許多學校未安排游泳課，多是沒有游泳池，要求體育局盤點改善。

市議員尤榮智表示，最近天氣炎熱，很多人想去游泳，但六甲國中游泳池卻要到6月才開放，經了解是缺少救生員，因六甲一帶埤塘水圳多，即使賠錢經營，也要提供孩子訓練游泳和戲水的場所訓練，確保學童夏日戲水安全。

議員李偉智也指新化泳池從早上6點到晚上9點，善化只從下午1點到晚上7點，善化泳池經2年封館整修，去年重新開放，民眾希望開放上午時段，但因救生員工時不能逾8小時，下午營運到5點，上網公告訊息被罵翻，營運改為原狀，但民眾下班要游泳仍不方便。

南科周邊新市區游泳池，但委外招標不順，原有業者認為水電、人事費用提高，不敷成本，今年打退堂鼓，多次招標流標，委外金額從95萬元提高到105萬元，盼能順利招商；安定泳池設備維修中，希望下半年度能開放。

另歸仁運動公園游泳池已經啟用30年，近年委外經營，但屋頂結構疑似長年有氯氣散發鏽蝕剝落，區公所呈報上級請求整修，未有著落，市議員鄭佳欣也說透過立委向中央爭取經費全面修繕，要求市府體育局盯緊進度。

南科 議員

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