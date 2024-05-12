嘉縣補助廚工薪資 提升學生午餐品質

嘉義縣學校營養午餐費用包括廚工薪水，費用約有3分之1需支付廚工薪水，另還有水電、瓦斯及維修設備等開銷，實際用於食材比例不到3分之2，嘉義縣政府今年5月起補貼18所學校廚工薪資，且改為月薪聘用，補助金額達955萬元，盼為提升學童營養午餐品質。

教育處指出，中央推動偏鄉中央廚房計畫，補助偏鄉廚工薪資和午餐餐費，縣府考量一般地區及非山非市地區部分學校未獲補助，決定加碼，以補助廚工薪資方式，將午餐費用回歸到食材上，提升午餐菜色品質。

教育處長李美華指出，原現行午餐包含中央補助，採用國產可溯源的3章1Q食材，每人每餐10元、偏鄉每人14元，學校可將經費用來提升主菜，縣府每周供應國小一次鮮牛羊豆奶，學校可再增加水果及乳製品供應次數，讓午餐菜色更豐富多元。

縣長翁章梁表示，部分學校面臨找不到廚工困境，補助能照顧廚工及保障學校午餐供餐品質，另將補助學校廚工年終獎金，提升工作士氣，讓學生所繳餐費用於午餐食材支出，提升學校午餐營養品質。

全國家長會校園食安小組主委孫文昌說，營養午餐費用應全部用於採買食材，不能再支付人事、水電等費用，除補助廚工薪資，應繼續修訂營養午餐專法，編定專職午餐秘書，希望在行政院會順利過關。