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嘉市租屋補助 落實安定居住

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

台積電先進封裝廠落腳嘉義，帶來地方發展榮景，但房價也跟著往上波動，民眾憂心買房愈來愈困難；嘉義市與國土署300億租金補貼，已有超過6000戶受惠，而3處社會住宅，最快預計明年底完工，期盼藉此穩定租屋房市場與安定居住。

台積電將有2座先進封裝廠（CoWoS）落腳嘉義科學園區，民眾憂心原本居高不下的房價再往上攀升；嘉義市府與國土署辦理「社會住宅包租代管計畫」、「300億元中央擴大租金補貼專案」，持續盤點提供土地給中央興建社會住宅，以穩定租屋市場與安定居住。

市府工務處表示，「包租代管計畫」，委託租屋服務業者開發民間住宅出租，替代作為社會住宅，提供弱勢家庭及就業、就學青年租屋與租金補助申請協助，已媒合1130件以上；2022年起開辦擴大租金補貼專案，每戶每月最高3600元租金補貼，已超過6000戶以上受惠。

另外嘉義市興建「友忠好室」、「博愛安居」、「安寮好室」等3處社會住宅，附屬設施包含托嬰中心、身障日照中心等社福設施，合計約500戶，於2022年10月起陸續開工，最快預計明年底完工。

工務處表示，持續盤點且積極提供土地供中央興辦社會住宅，並且拓展社宅土地多元取得管道，以「容積獎勵」及「增額容積」提供部分的空間作為社會住宅使用，區段徵收及市地重劃則配合中央政策保留3%至5%的土地，並專案讓售中央政府興辦社宅，城市開發之際預先納入規畫，因應未來周邊居住需要。

嘉義 社會住宅 租金補貼

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