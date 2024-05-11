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歸仁市場沒Wi-Fi是怕公務資安外洩 議員：府會、學校都有

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁市場多年沒手機訊號民怨，市府又不設Wi-Fi惹議。記者周宗禎／攝影
台南歸仁市場多年沒手機訊號民怨，市府又不設Wi-Fi惹議。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁公有市場位在文教商業區中心人口住宅密集，卻也剛好是各大電信公司通訊死角，多年來不斷有民眾抱怨一進市場就斷訊、攤販也擔心緊急狀況時還得有辦法先跑到市場外才能報案。年初本來市府申設Wi-Fi、後來又撤除，通知攤販如果有需求應自行裝設、引發不滿投訴。

台南市政府市場處表示，原本要在市場裝設Wi-Fi改善通訊，後來因考量公家機關申辦Wi-Fi開放使用、很難避免「資安」疑慮。不過市議員陳皇宇表示，市政府、市議會與機關學校甚至到處超商都有Wi-Fi，唯獨公有市場以資安為由無法提供，讓人難以理解。

陳皇宇說，市場改善通訊讓民眾攤商能接打電話、有網路使用，不但有助於因應緊急狀況，也對市府推動網購商品、攤商宣傳都有幫助。

他表示，去年底他邀三大電信業者、市政府、NCC等單位會勘，原本達成共識在市場上方架設共用基地台，後來接到市場處公文指稱市場攤販有人反對，建議改架設Wi-Fi系統改善通訊問題。他支持任何改善市場通訊做法，市場處不同意架設Wi-Fi，他會幫忙攤販民眾爭取。

台南 攤商 資安

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