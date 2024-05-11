嘉義救國團真善美集愛 捐贈植物人最需物資尿布708箱
救國團嘉義真善美聯誼會號召民眾「溫柔鬥士.集愛成家」尿布捐贈活動，共募集708箱，今天上午由創世基金會嘉義分院代表接受。會長陳青杏表示，時逢母親節，憶起臥床多年的母親，有感看護、日常所需的龐大支出，尤其紙尿褲是花費最多的照護耗材，作為慶祝母親節送給自己及全天下母親們的最佳禮物。
救國團嘉義真善美聯誼會號召尿布捐贈活動，眾人齊心協力，今年已募集708箱（捐贈總價70萬8000元）。會長陳青杏及執行長鍾丰容希望集結社會的力量，以一人一箱方式募集，把愛傳出去，讓更多人一起來協助募集尿布活動。凡參與募集尿布者將開立感謝狀及致贈母親節賀卡給每位守護者，由衷的表示感謝。嘉義縣市救國團聯誼會、團委會以及宮廟、工商企業團體等共襄盛舉，藉由串連彼此的愛心，讓善的循環產生更多正面的力量。
陳青杏表示，每逢母親節總會想起臥床多年的母親，深刻了解紙尿褲對植物人來說，是重要也是花費最多的照護耗材。今年延續愛的募集，將實質的物品，用於最需要的照顧上。也作為慶祝母親節送給自己及全天下母親們的最佳禮物。
成立於1986年創世基金會，專門照顧清寒植物人的社福機構，全台共17所植物人安養院，安養2744名植物人，免費到宅服務13842名植物人及重度臥床老人。每名植物人每日約需10～12片尿布，每2小時更換，1年約需350萬片，衛材用量大。
創世嘉義分院感謝救國團嘉義團委會及救國團嘉義真善美聯誼會拋磚引玉，響應尿布公益活動，號召募集紙尿褲，為社會盡份力量，讓社會更溫暖。
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