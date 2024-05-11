嘉義救國團真善美集愛 捐贈植物人最需物資尿布708箱

救國團嘉義真善美聯誼會號召民眾「溫柔鬥士.集愛成家」尿布捐贈活動，共募集708箱，今天上午由創世基金會嘉義分院代表接受。會長陳青杏表示，時逢母親節，憶起臥床多年的母親，有感看護、日常所需的龐大支出，尤其紙尿褲是花費最多的照護耗材，作為慶祝母親節送給自己及全天下母親們的最佳禮物。

救國團嘉義真善美聯誼會號召尿布捐贈活動，眾人齊心協力，今年已募集708箱（捐贈總價70萬8000元）。會長陳青杏及執行長鍾丰容希望集結社會的力量，以一人一箱方式募集，把愛傳出去，讓更多人一起來協助募集尿布活動。凡參與募集尿布者將開立感謝狀及致贈母親節賀卡給每位守護者，由衷的表示感謝。嘉義縣市救國團聯誼會、團委會以及宮廟、工商企業團體等共襄盛舉，藉由串連彼此的愛心，讓善的循環產生更多正面的力量。

陳青杏表示，每逢母親節總會想起臥床多年的母親，深刻了解紙尿褲對植物人來說，是重要也是花費最多的照護耗材。今年延續愛的募集，將實質的物品，用於最需要的照顧上。也作為慶祝母親節送給自己及全天下母親們的最佳禮物。

成立於1986年創世基金會，專門照顧清寒植物人的社福機構，全台共17所植物人安養院，安養2744名植物人，免費到宅服務13842名植物人及重度臥床老人。每名植物人每日約需10～12片尿布，每2小時更換，1年約需350萬片，衛材用量大。