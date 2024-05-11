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台南仁德游泳池投入1.3億拚活化 進度延宕趕不上明年全中運

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南即時報導
台南仁德游泳池閒置10多年，爭取中央1.3億元修繕活化，可望成為全市第一座符合全國賽事的場地。記者周宗禎／攝影
台南仁德游泳池閒置10多年，爭取中央1.3億元修繕活化，可望成為全市第一座符合全國賽事的場地。記者周宗禎／攝影

台南市仁德區運動公園游泳池2013年合約期滿後，流標13次，租金曾降至0元，仍乏人問津，去年台南市主辦全國運動會，但無符合全國賽事標準的泳池，市府編列1.3億元經費進行整修活化， 原本希望明年台南市主辦114年全中運能夠使用，但卡在設計延宕1年多，議員痛批行政效率太差，體育局表示，9日已完成細部設計第二次審查，月底可望發包，完工後就是全市第一座符合全國賽事的泳池場地。

仁德運動公園游泳池原設計12水道，長50公尺、寬25公尺、深1.8公尺，符合運動賽事規格，加上兒童戲水池，多項親水設施，腹地遼闊，過去也是救生教練訓練基地，更是仁德地區重要的運動場館，但因場域廣大維護不易，2013年營運合約期滿後13次發包流標後閒置至今。

仁德泳池荒廢多年，屋頂結構已經開始損壞，甚至部分脫落。附近住戶說，30年前要游泳很方便，最近幾年天氣特別熱要游泳不是要到歸仁游泳池就是到市區的泳池，小孩學校上游泳課也是要到其他地方的游泳池，非常麻煩。不知道為什麼政府一直放著不管。

台南市去年承辦112年全運會，接著明年要承辦114年全中運，但仍沒有可以舉辦全國賽事的標準場地，市議員郭鴻儀痛批，全案拖了1年多毫無進展，體育局行政效率太差，議員陳皇宇也說要加快進度，有場地比賽及培訓自己的選手。

體育局表示，市預算1億3千多萬元進行泳池修繕補助款，連同鄰壁的場館整修為仁德全民運動館，追加2600萬元進行耐震補強，先前是卡在設計，5月9日細部設計第二次審查，有關兒童池會移除，改一大池的SPA池，熱身池會由7道改成8道，但還有待後續進行修正後辦理複審定案，預計5月底就可發包，會是全市第一座符合全國錦標賽的場地。但議員批評，因進度延宕，仍導致明年全中運來不及，實在效率太差。

議員 運動

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