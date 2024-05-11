嘉義縣補助18校廚工薪資 不需再從拮据午餐費付薪水

嘉義縣學校營養午餐費用包括廚工薪水，費用約有3分之1需支付廚工薪水，另還有水電、瓦斯及維修設備等開銷，實際用於食材比例不到3分之2。嘉義縣政府宣布，今年5月起補貼18所學校廚工薪資，且改為月薪聘用，補助金額達955萬元，盼為提升學童營養午餐品質。

教育處指出，中央推動偏鄉中央廚房計畫，補助偏鄉廚工薪資和午餐餐費，提升午餐品質受到家長及學生廣大迴響；縣府考量一般地區及非山非市地區部分學校未獲補助，決定加碼方案，以補助廚工薪資方式，將午餐費用回歸到食材上，藉此提升午餐菜色品質。

縣長翁章梁表示，部分學校面臨找不到廚工困境，補助學校午餐廚工人事費，能照顧廚工及保障學校午餐供餐品質，另為體恤學校廚房從業人員辛勞，將補助學校廚工年終獎金，提升工作士氣，讓學生所繳餐費用於午餐食材支出，提升學校午餐營養品質。

全國家長會校園食安小組主委孫文昌說，營養午餐費用應全部用於採買食材，不能再支付人事、水電等費用，導致食材質量下降，除了補助18所學校廚工薪資外，也應繼續修訂營養午餐專法，編定專職午餐秘書，希望在行政院會順利過關，確保學生在校吃得營養安心。