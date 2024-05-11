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立委捐選舉保證金20萬 助學嘉義家扶弱勢學子

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市立委王美惠（中）今天捐出立委選舉保證金20萬元給嘉義家扶中心，做為嘉義地區弱勢學子的助學金。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義市立委王美惠（中）今天捐出立委選舉保證金20萬元給嘉義家扶中心，做為嘉義地區弱勢學子的助學金。圖／嘉義家扶中心提供

嘉義市立委王美惠今天捐出立委選舉保證金20萬元給嘉義家扶中心，做為嘉義地區弱勢學子的助學金，幫助家扶兒少求學茁壯，也為嘉義家扶暑假助學工程拋磚引玉；適逢溫馨五月母親節前夕，王美惠感念母親教誨要飲水思源，不僅捐款助學，現場也與扶助家庭、社區的媽媽和小朋友一起唱歌帶動唱、切蛋糕慶祝母親節。

王美惠以一部小綿羊機車，「凸」遍嘉義市大街小巷，連續3屆拿下嘉義市市議員選舉最高票，在2020年參選立委當選並開啟國會問政，今年立法委員選舉以78069票順利連任，2020年王美惠就曾將市議員選舉補助款捐助嘉義家扶助學工程，去年在自己生日當天捐贈普發金6000元作為家扶兒童保護基金，她也經常參與家扶中心大小活動、加油打氣，親力參與家扶的扶幼工作。

王美惠表示，在高中時，因父親生意失敗、母親疾病，因而休學去工作，賺錢養家，因此對於清寒學子的處境，最能感同身受。家扶中心長期對弱勢學子的關懷，在成長過程中，提供了經濟與就學的協助，讓孩子們能在健全環境中學習。

有家扶兒送給王美惠一束手作康乃馨花束，讓她感動落淚，希望號召更多人能給予這些孩子溫暖與關心，成為弱勢學子求學路上的貴人，讓他們不孤單。

嘉義市立委王美惠經常參與家扶中心大小活動，親力參與家扶的扶幼工作。。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義市立委王美惠經常參與家扶中心大小活動，親力參與家扶的扶幼工作。。圖／嘉義家扶中心提供
有家扶兒送給王美惠（右）一束手作康乃馨花束，令她感動不已。圖／嘉義家扶中心提供
有家扶兒送給王美惠（右）一束手作康乃馨花束，令她感動不已。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義市立委王美惠（左三）與嘉義家扶中心一同切蛋糕，歡度母親節。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義市立委王美惠（左三）與嘉義家扶中心一同切蛋糕，歡度母親節。圖／嘉義家扶中心提供

嘉義 王美惠 立委選舉

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