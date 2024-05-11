台南小巨蛋有譜！市府舉辦BOT案公聽會 周邊交通受關注

台南多年來催生「小巨蛋」有譜！台南市府配合中央促參2.0政策推動，提出複合式公共建設「台南市運動藝文休閒園區BOT案」，昨天召開首次公聽會，多位議員出席對於重大建設進駐東區地方樂觀其成，但要求注意交通恐打結問題，有議員指首要解方是打通東西向道路，讓周邊路網可以串聯到大同路二段，才能讓空間機能具有延續性，有效紓解車流。

台南市運動藝文休閒園區BOT案，腹地達9.8公頃，計畫開發打造1萬席以上、具國際體育賽事規模的大型室內體育館，可兼作演唱會、頒獎典禮等大型多功能活動場地，同時也將規畫2000席多元藝文展演場地，提供市民不同的文化視聽饗宴空間，另外也將引入相關生活休閒服務設施，如購物商場、休閒娛樂、親子遊憩等項目，提供市民更多元豐富的生活休閒場域。

台灣基進議員李宗霖說，擔憂未來舉辦萬人演唱會，現有周邊交通能否負荷；民進黨市議員蔡筱薇也指出，對於車流及人流的壓力，現況確實還有很大的發展空間，因為光靠鄰近崇德路、崇善路、崇明路來紓解車流，量能可說是完全不足。

蔡筱薇說，該園區距主要幹道中華東路及大同路有段距離，目前生產路只連通到大同路二段，首先是先打通東西向道路，包含「崇興路接大同路二段635巷直通大同路二段」、「崇賢一路接大同路二段」、「崇賢二路接大同路二段」、「崇賢三路接大同路二段」、「崇賢七路接大同路二段」等路段，唯有強化周邊交通路網的串聯，讓空間機能具有延續性，才能讓整體區域規劃更完善