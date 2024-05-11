交管惹怨 台南古都馬拉松擬改路線

台南古都國際半程馬拉松以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名，今年參賽人數首度突破超過2.3萬人，但因橫跨中西區與安平區，參賽人潮眾多，噪音、交管等引發民怨，體育局昨天在議會提出修改路線及調整起跑時間等改善，議員建議配合明年台南建城300年，路線可繞行舊台南城牆路線，增加城市光榮感。

另有議員建議恢復全馬，體育局表示，當初由全馬改半馬是因交通民怨，加上目前台南馬拉松是獲得AIMS國際認證的賽事，要變更路線須再邀集相關單位研議。

議員李宗霖質詢，古都馬拉松每年很多人參加，但馬拉松不能只著重美食，美食每個城市都有，台南最大特色是古蹟文化，恰逢明年府城建城300年，建議規畫沿城牆或經過城門路線，讓全市一起認識城牆和城門位置，形成古都馬拉松的特色。半馬總長約21公里，府城城牆路線一圈近10公里，是有機會納入馬拉松的路線。

李宗霖認為，馬拉松會變成民怨，是沒有為城市帶來「光榮感」，百年「環法自行車賽」沒有民怨，是因車賽終點會回到巴黎最有名地標羅浮宮、凱旋門；沿300年城牆路線可創造市民光榮和認同，民怨會降低。

古都半馬路線橫跨中西區與安平區，會經過15處古蹟及歷史建築景點，包括台南美術2館、孔廟文化園區、漁光島、億載金城等，補給包括許多小吃美食，令參賽者津津樂道。但因行經市區要道，街道路幅較窄，交通管制引發民怨。

體育局長陳良乾表示，2007年舉辦的古都馬拉松，路線主要環繞市區古蹟，今年突破2.3萬人報名，長年以來辦完都有很多民怨，主因是交通管制問題，2020年才從全馬改成半馬，研議調整路線，議員提議會納入，找出更具特色路線。