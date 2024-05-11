嘉市全額補助機車駕訓 限額900名

擺脫「行人地獄」，警政署去年交通大執法，嘉市議員鄭光宏昨天質詢，執法期間行人傷亡事故不降反增，要求強化交通教育、工程、執法，免費機車駕訓。市長黃敏惠說，「以人為本」不是口號，同意研議全額補助機車駕訓；會後，市府宣布全額補助機車駕訓，全國最高，以原900名額為限，可追溯補助到元月報名者。

市府呼籲市民報名參訓，自1月1日至12月31日在嘉縣、市合法設立機車駕訓班參訓嘉市民，可在考取機車駕照後透過駕訓班，向監理所申請訓練費補助，共900名額。

鄭光宏說，去年台灣交通亂象遭美國CNN諷刺「行人地獄」，警政署去年5月交通大執法，執行1年市警局對汽機車不停讓行人舉發數，以去年5月1日為基準前後同期對照，攔查從35件增加485件、科技執法從345件成長到888件，總件數380件增到1373件，但行人死傷數未因執法強度增加降低，反倍數成長。

研究指機車駕訓可減少事故，前年監理所補助嘉市450名，去年交通部擴大補助到900人，機車駕訓費3200元，交通部每人補助1300元，市府補助1300元，低收入全額補助，限額百人，但申請人數偏低，低收戶無人申請，宣傳複雜無誘因，主張全額補助免費駕訓。

黃敏惠說，市府支持機車駕訓補助，目前嘉義區監理所補助市民機車駕訓班補助名額共900名，每人補助1300元，機車駕訓費3200元，所需差額今年加碼全額補助，讓騎乘機車多一份保障，交通安全需大家維護。

交通處增加60多處行人穿越線、50處路口專用號誌，推動事故減量計畫，普及機車駕照補助宣導。