聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣調降幼幼班師生比

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義縣將調整2至3歲幼幼班師生比，從過去師生比1比8，今年調降為1比5，增設108個幼幼班名額，提升幼教照顧品質，降低老師照顧學生壓力，也讓家長更放心。

母親節即將到來，朴子國小附設幼兒園學生昨天親手做蛋糕送給母親，縣長翁章梁捲起衣袖陪學生一起做蛋糕，宣布調整國小附幼2至3歲專班師生比，從過去1比8調降為1比5，增設108個幼幼班名額，盼提升幼兒照顧品質，降低幼教人員工作壓力。

翁章梁表示，嘉縣113學年度起，每名老師只需照顧5名幼兒，改善第一線教保人員工作環境，減輕教保人員工作及心理負擔，讓孩子受到完善照顧，讓家長更安心。

教育處長李美華指出，嘉縣2至3歲專班（幼幼班）招生狀況良好，招生數逐年成長，為因應教保需求持續增加，今年除增設6班幼幼班，也調整既有幼幼班名額，共增加108個名額，銜接0至2歲托育服務，避免產生就學空窗期。

隨著腸病毒疫情升溫，翁章梁關心校園預防腸病毒情形，和小朋友一起用正確步驟洗手。翁章梁指出，各地陸續傳出腸病毒疫情，嘉縣4月通報幼兒腸病毒176人、停課班級84班，呼籲正確洗手、保持清潔，如果出現疑似感染症狀就在家好好休息。

翁章梁 腸病毒

延伸閱讀

嘉義縣國小附幼師生比調降 幼教師一人照顧5名幼兒

影／嘉義嘉應廟「衝水路、迎客王」 蔡易餘也下水了

嘉義縣擬斥資6千萬改造府會廣場 挨批「廣場比人命重要」

內政部政次吳容輝公務生涯屢創驚奇 520內閣改組去向曝

相關新聞

國慶煙火首赴雲林 落腳高鐵特區

立法院長韓國瑜前天選定2024國慶煙火由雲林縣府承辦，這是國慶煙火首次在雲林施放，消息傳出縣民興奮說，終於可以體驗國慶煙...

交管惹怨 台南古都馬拉松擬改路線

台南古都國際半程馬拉松以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名，今年參賽人數首度突破超過2.3萬人，但因橫跨中西區與安平...

助偏鄉醫療 南市小黃公車升級

台南市府為完善偏鄉大眾公共運輸路網，克服運量效率、傳統公車難以進入偏鄉因素，2019年起建置以計程車代替公車的「小黃公車...

嘉市全額補助機車駕訓 限額900名

擺脫「行人地獄」，警政署去年交通大執法，嘉市議員鄭光宏昨天質詢，執法期間行人傷亡事故不降反增，要求強化交通教育、工程、執...

嘉縣調降幼幼班師生比

嘉義縣將調整2至3歲幼幼班師生比，從過去師生比1比8，今年調降為1比5，增設108個幼幼班名額，提升幼教照顧品質，降低老...

7國買家訪台南 業者拚鮮果、加工品外銷千萬美元商機

台灣水果及加工品近年來外銷評價有口碑，出口國家數量持續增加，預估未來一年採購額有機會逼近2000萬美元，為拚龐大商機，南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。