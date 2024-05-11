嘉縣調降幼幼班師生比

嘉義縣將調整2至3歲幼幼班師生比，從過去師生比1比8，今年調降為1比5，增設108個幼幼班名額，提升幼教照顧品質，降低老師照顧學生壓力，也讓家長更放心。

母親節即將到來，朴子國小附設幼兒園學生昨天親手做蛋糕送給母親，縣長翁章梁捲起衣袖陪學生一起做蛋糕，宣布調整國小附幼2至3歲專班師生比，從過去1比8調降為1比5，增設108個幼幼班名額，盼提升幼兒照顧品質，降低幼教人員工作壓力。

翁章梁表示，嘉縣113學年度起，每名老師只需照顧5名幼兒，改善第一線教保人員工作環境，減輕教保人員工作及心理負擔，讓孩子受到完善照顧，讓家長更安心。

教育處長李美華指出，嘉縣2至3歲專班（幼幼班）招生狀況良好，招生數逐年成長，為因應教保需求持續增加，今年除增設6班幼幼班，也調整既有幼幼班名額，共增加108個名額，銜接0至2歲托育服務，避免產生就學空窗期。

隨著腸病毒疫情升溫，翁章梁關心校園預防腸病毒情形，和小朋友一起用正確步驟洗手。翁章梁指出，各地陸續傳出腸病毒疫情，嘉縣4月通報幼兒腸病毒176人、停課班級84班，呼籲正確洗手、保持清潔，如果出現疑似感染症狀就在家好好休息。