助偏鄉醫療 南市小黃公車升級

台南市府為完善偏鄉大眾公共運輸路網，克服運量效率、傳統公車難以進入偏鄉因素，2019年起建置以計程車代替公車的「小黃公車」，目前全市31條小黃公車路線，年底前將增加到42條，今年陸續試辦隨招隨停、1人預約叫車服務，北門區藍4線即日起增設北門衛生所站，有專人服務叫車，便利到鄰近醫療院所就診。

交通局指出，目前小黃公車31條路線集中原台南縣，從山區到濱海都有，累積運量逾18萬人次，每月服務約6000人次，向中央爭取經費，預計年底再增加11條，建構更綿密行車網絡，今年起試辦多項服務。

公共運輸處長吳俁之說，3月南化區綠29線試辦隨招隨停服務，只要在行駛路線上等候就能上車，不一定要在站牌候車；上周在藍4線最北端北馬、白米站試辦1人即可預約叫車，便利獨居長者搭乘，即起新設北門衛生所預約站，專人服務。

衛生局長李翠鳳表示，北門衛生所與就近佳里奇美醫院合作，照顧北門區高齡長者和弱勢民眾，每周二上午提供新營醫院巡迴中醫門診、周四下午預防保健門診，對獨居長者及行動不便鄉親提供便利的醫療服務。

北門衛生所站點4月中提供服務，獨居陳姓市民搭車來打疫苗、健診，偶爾還搭賓士等級小黃公車；衛生所表示，民眾可在搭乘前一天透過線上App預約或撥（06）7862043，聯絡北門區衛生所專人協助預約。