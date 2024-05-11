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國慶煙火首赴雲林 落腳高鐵特區

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
2024國慶煙火將辦在雲林縣，縣府決議地點為虎尾高鐵特定區。圖／雲林縣政府提供
2024國慶煙火將辦在雲林縣，縣府決議地點為虎尾高鐵特定區。圖／雲林縣政府提供

立法院長韓國瑜前天選定2024國慶煙火由雲林縣府承辦，這是國慶煙火首次在雲林施放，消息傳出縣民興奮說，終於可以體驗國慶煙火震撼感。縣長張麗善說，由民政處統籌辦理，提出5處施放地點評估，考量交通、停車、觀賞視野、場地，決議在虎尾高鐵特定區舉辦。虎尾鎮民昨驚喜指出，不僅能為當地帶來商機，也有助活絡周邊鄉鎮。

張麗善表示，前天她接到軍備局通知，今年國慶煙火將在雲林縣舉辦，難掩驚訝打電話向韓國瑜詢問，韓回答，520總統就職國宴辦在台南，認為國慶煙火應在不同地方舉辦，所以他勾選雲林。

張麗善說，雖然縣府有辦過國慶晚會經驗，不過國慶煙火卻是第一次在雲林施放，這是相當重要任務，她召集民政、警局、交通、工務、文化觀光等局處開會後，由民政處統籌辦理。縣府表示，相關單位提出西螺大橋、口湖椬梧滯洪池、北港糖廠與北港牛墟、古坑綠色隧道及虎尾高鐵特定區等5處地點，作為國慶煙火施放地點。

民政處長蕭德恕說，考量施放時間10月吹東北季風，屆時施放若遇強風吹拂，雲林觀賞視野可能不佳，西螺、北港、口湖等地點周邊有禽畜場、養殖魚塭等，恐造成動物受驚嚇，條件較不適合。

經評估交通、停車、觀賞視野及充足場地，決議在虎尾高鐵特定區舉辦，煙火施放地點將在今天與相關單位會勘後再議；至於主題及活動細節，各縣市政府及中央部會將在14日參加韓國瑜主持的籌備會討論。

國慶煙火在雲林舉辦好消息傳出，縣民都感到相當驚喜，虎尾吳姓鎮民說，當地旅遊人潮平時很多，國慶煙火將帶來加分，為鄰近鄉鎮增加人氣；張姓鎮民表示，已接獲外地友人委託安排飯店訂房，直呼「雲林要發達了！」

國慶 雲林 韓國瑜

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