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7國14家買主參訪台南 強化農特產採購合作意向

中央社／ 台南10日電

台南市政府全力行銷農特產品，今天更安排7國14家買主參訪台南市芒果外銷供果園、果品包裝廠及加工廠，且參與農業交流，強化採購意願及合作意向。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，農業部、經濟部、中華民國對外貿易發展協會及市府，昨天在台南市舉辦熱帶水果及加工品國際採購日，邀請日本、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲、美國及加拿大等國目標市場買家洽談，預估未來1年採購逾1845萬美元，較去年提升16%。

此外，7國14家買主今天參訪台南市外銷果品包裝場、果汁、截切果品加工廠、果乾加工廠及芒果外銷供果園，且參與農業交流，深入認識台南農業。

農業局表示，透過農漁會及業者多元加工開拓外銷市場，台南市今年已參加日本東京食品展、加拿大拓銷、新加坡國際食品展等活動，目前緊鑼密鼓籌備參展韓國食品展、日本、紐西蘭及星馬等行銷活動，讓優質農特產品持續賣向全世界。

台南 日本 馬來西亞

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