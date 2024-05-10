2024國慶焰火在雲林 預定虎尾高鐵特區施放

雲林縣長張麗善昨天接獲軍備局通知，2024國慶焰火要在雲林舉辦，為此縣府召開會議討論施放地點，考量交通等因素，決議在虎尾高鐵特區施放。

張麗善今天接受媒體聯訪表示，昨天接到軍備局通知今年國慶焰火要在雲林舉行，她打電話向立法院長韓國瑜詢問，獲得肯定的答覆。

張麗善說，她立即召開會議指示由民政處統籌辦理，會中各單位提出5處國慶焰火施放地點，包括西螺大橋、口湖椬梧滯洪池、北港糖廠與北港牛墟、虎尾高鐵特定區等區域，最後決議高鐵特定區較適合。

民政處長蕭德恕表示，要在高鐵特定區施放是考量交通、停車、觀賞視野等因素，近日會現勘放置焰火的確切位置。14日立法院將召開2024國慶焰火籌備會。