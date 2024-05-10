嘉義市機車駕訓補助再加碼！900個名額全額補助全國最高

擺脫「行人地獄」惡名，嘉義市議員鄭光宏上午質詢，建議免費機車駕訓。市長黃敏惠答詢，對免費機車駕訓表示會研議爭取中央補助，會後，下午市府發布新聞宣布，機車駕訓補助再加碼到「全額補助」全國最高，以原900名額為限，全部補助，可追溯補助到元月報名者。

市府呼籲市民多多報名參訓，自1月1日至12月31日間在嘉縣、市合法設立機車駕訓班參訓的嘉市民，可在考取機車駕照後透過駕訓班，向監理所申請訓練費補助，今年共900名，歡迎踴躍報名參訓。

市府表示，依據近年交通事故資料統計，機車事故比例占總事故近8成，主要以未依規定讓車、違反號誌管制為其肇因，因此，培養機車駕駛人遵守交通規則及正確駕駛習慣刻不容緩。

交通部研究數據顯示，參加機車駕訓較未受訓者違規風險降低32%，肇事風險降低20%，機車駕訓實有其成效；因此，嘉市自111年起積極配合公路局推動機車駕訓補助，鼓勵市民至駕訓班學習養成防禦駕駛及責任駕駛正確用路安全觀念，鼓勵市民參加機車駕訓，去年交通部每人補助1300元，市府加碼每人補助1300元，補助額度為全國最高。

為吸引更多市民參加機車駕訓，今年再加碼到「全額補助」，保障交通安全、生命無價，期許更多民眾一起參加機車駕訓，學習正確機車駕駛觀念。

黃敏惠說，每件交通事故都是1個家庭破碎，非常令人痛心，嘉市全力支持機車駕訓補助計畫，目前交通部嘉義區監理所補助市民機車駕訓班補助名額共900名，每人補助1300元，嘉市機車駕訓費用平均約3200元，所需差額今年市府再加碼全額補助，讓騎乘機車交通安全多一份保障。