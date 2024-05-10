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南市小黃公車多元服務 衛生所打疫苗、健診「攏會通」

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南市小黃公車提供多元服務，今年起包括山區隨招隨停、1人預約叫車及衛生所合作醫療服務，讓獨居長輩、弱勢民眾更便利。記者莊曜聰／攝影
台南市小黃公車提供多元服務，今年起包括山區隨招隨停、1人預約叫車及衛生所合作醫療服務，讓獨居長輩、弱勢民眾更便利。記者莊曜聰／攝影

南市府為完善偏鄉大眾公共運輸路網，克服運量效率、傳統公車難以進入偏鄉地區的因素，2019年起建置以計程車代替公車的「小黃公車」，目前全市已有31條小黃公車路線，六都中僅次高雄，年底前將增加到42條，今年也陸續試辦隨招隨停、1人預約叫車服務，北門區藍4線即日起增設北門衛生所站，有專人服務叫車，便利到鄰近醫療院所就診，讓服務更多元。

南市交通局指出，目前小黃公車31條路線集中在原台南縣區，從山區到濱海都有，累積運量逾18萬人次，每月可服務約6000人次，目前向中央爭取經費，預計年底前再增加11條，建構更綿密的行車網絡，今年起也先後試辦多項服務，讓小黃公車服務更多元、更人性化。

台南市公共運輸處處長吳俁之說，今年3月先在南化區的綠29線試辦隨招隨停服務，只要在行駛路線上等候就能上車，不一定要在站牌候車，對於山區聚落分散的居民來說更便利，上周則在藍4線最北端的北馬、白米站試辦1人即可預約叫車，便利獨居長者搭乘，即日起又新設北門衛生所預約站，由專人服務。

衛生局局長李翠鳳表示，北門衛生所與就近的佳里奇美醫院合作，可無縫接軌進行癌篩轉銜，特別照顧北門區逾高齡標準的長者和弱勢民眾，每周二上午還提供衛福部新營醫院巡迴中醫門診、周四下午預防保健門診，對於獨居長者及行動不便的鄉親提供便利的醫療服務。

北門衛生所站點從4月中開始提供服務，獨居的陳姓民眾搭車來打疫苗、健診，偶爾還會搭到賓士等級的小黃公車，直呼「有夠舒適」；衛生所表示，民眾可於搭乘前一天透過線上app預約或撥06-7862043，聯絡北門區衛生所專人協助預約服務。

台南市小黃公車提供多元服務，今年起包括山區隨招隨停、1人預約叫車及衛生所合作醫療服務，讓獨居長輩、弱勢民眾更便利。記者莊曜聰／攝影
台南市小黃公車提供多元服務，今年起包括山區隨招隨停、1人預約叫車及衛生所合作醫療服務，讓獨居長輩、弱勢民眾更便利。記者莊曜聰／攝影

公車 北門 衛生所

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