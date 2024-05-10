慶祝總統就職！台南安平大廟邀全國3大歌仔戲團連演3天

第16屆總統、副總統將於5月20日就職，台南安平在地廟宇邀請秀琴歌劇團、唐美雲歌仔戲團及明華園戲劇總團於5月17日至19日在林默娘公園連演3天大戲，三大歌仔戲團輪番獻演，機會難能可貴，台南市長黃偉哲邀請市民及國人一起來大飽眼福，共同慶賀國家喜事。

黃偉哲表示，台南是美食之都，總統就職國宴在台南辦理；台南也是文化古都，今年適逢台南400，最精彩的文化饗宴就在這裡；台南更是眾神之都，這次活動由安平開台天后宮、安平觀音亭、安平港仔尾社靈濟殿和安平全台金龍殿，邀請秀琴歌劇團、唐美雲歌仔戲團及明華園戲劇總團在林默娘公園演繹經典劇作，藉由宗教及傳統文化的力量，為總統就職慶典獻上祝福。

張秀琴、唐美雲、孫翠鳳3人親自出席，共同邀請國人齊聚安平觀賞好戲，在520榮耀時刻寫下共同的生命記憶，17日（周五）首先登場的是秀琴歌劇團，團長張秀琴不僅是去年文化部文協獎章得主，更是台南市榮譽市民。此次秀琴團長親身上陣領銜主演《蟠桃大會慶狀元》，演繹傳統神話中的蟠桃盛會，也為國家新氣象獻上祝福。

18日（周六）由唐美雲歌仔戲團的唐美雲、許秀年、王金櫻及小咪四大國寶同台飆戲《龍鳳情緣》，描述靈鳳公主女扮男裝私自離開皇宮遊山玩水，南山遇上歐靖龍，成就一場才子佳人的愛情喜劇，慶祝國家有囍；19日（周日）由明華園戲劇總團當家小生孫翠鳳領銜主演《劍神呂洞賓》，將大家熟知的八仙傳奇故事改編為魔幻大戲，流暢轉場預祝國政行雲流水、國家風調雨順。