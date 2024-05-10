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和明紡織投資台南開工動土 盼成南科衛星基地

中央社／ 台南10日電

和明紡識開發三鼎新創園區及新設標準廠房，今天在台南市官田區開工動工，預定投入新台幣7億元，民國114年完工，期待成為南科衛星基地。

台南市政府發布新聞稿指出，和明紡織創立於1976年，台南市官田區標準廠房今天開工動土，持續擴大投資，深耕台南，市府希望未來吸引更多國內外企業在台南落地生根。

市府表示，和明紡織在官田區開發的三鼎新創園區，整體園區面積1萬2000坪，建築基地面積6000坪，預定114年完工，將提供60戶標準廠房，帶來逾新台幣40億元年產值，且創造400個就業機會。

和明紡織是生產高品質格子布料為主的紡織公司，擁有染紗廠及織布廠，面對全球化激烈競爭，以生產天然纖維織物為主力商品，發展天然纖維技術，同時響應節能環保，採用環保纖維，提升商品品質。

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