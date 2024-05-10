慶祝520就職 台南安平5月17日起連3天飆演歌仔戲

慶祝第16屆總統、副總統5月20日就職，秀琴歌劇團、唐美雲歌仔戲團及明華園戲劇總團預定17日起在台南市安平區林默娘公園連演3天大戲，共同見證歷史時刻。

台南市安平開台天后宮、安平觀音亭、安平港仔尾社靈濟殿和安平全台金龍殿等廟宇今天宣布，秀琴歌劇團、唐美雲歌仔戲團及明華園戲劇總團等3大歌仔戲團，17日至19日將在林默娘公園連演3天大戲，以演繹經典劇作及宗教傳統文化力量，慶祝總統、副總統就職。

台南市長黃偉哲出席記者會表示，台南是美食之都，總統就職國宴在台南辦理；台南也是文化古都及眾神之都，今年又逢「台南400」，文化饗宴也在台南，歡迎大家「看大戲、逛市集、享美食」，共慶國家盛事。

台南市政府發布新聞稿指出，秀琴歌劇團17日率先登場，團長張秀琴是去年文化部文協獎章得主，也是台南市榮譽市民，領銜主演「蟠桃大會慶狀元」，演繹傳統神話蟠桃盛會，為國家新氣象獻上祝福。

唐美雲歌仔戲團18日接續演出，由唐美雲、許秀年、王金櫻及小咪同台飆戲「龍鳳情緣」，描述靈鳳公主女扮男裝私自離開皇宮遊山玩水，南山遇上歐靖龍，成就才子佳人的愛情喜劇，慶祝國家有喜。

明華園戲劇總團當家小生孫翠鳳19日領銜主演「劍神呂洞賓」，將八仙傳奇故事改編為魔幻大戲，流暢轉場預祝國政行雲流水，國家風調雨順。

安平17日起連續3天不僅演出歌仔大戲，每天下午5時也在林默娘公園停車場同步舉辦「囍市集」，22家台南小吃名店齊聚一堂，讓人品嘗美食小吃，同時欣賞傳統戲曲，感受台南獨特生活步調及幸福城市魅力。