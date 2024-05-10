地勢低窪北門三寮灣易淹水 投逾8000萬治水年底完工

北門三寮灣一帶位處南市溪北沿海，也是紅蔥頭產區之一，由於地勢低窪容易淹水，南市府規畫短中長期治水，向中央爭取8600萬元補助，先提升抽水機組量能，再改善排水護岸，預計今年底完工，將大幅降低社區淹水風險。

南市府水利局指出，三寮灣社區包含三慈排水及三寮灣聚落排水等2處主要排水，向西排入北門潟湖，且社區地勢趨近海平面，在颱風或強降雨期間重力排水不佳，2021月南台豪大雨積淹水嚴重，南市府先爭取「北門區三寮灣部落排水應急改善工程」3000萬元，擴增共4cms抽水設備以及緊急備用電源設備，去年2月完工。

水利局後續也辦理台61快速道路以西位屬下游段辦理護岸改善，以加速下游至出海口排洪速率，並更新老舊破損護岸，再爭取前瞻計畫第7批次治理工程，核定4700萬元辦理排水護岸整治，市府也投入900萬元辦理「杜蘇芮、卡努颱風北門區三寮灣排水災後復建工程」，合計花費5600萬元辦理900公尺的護岸改善，今年1月開工，最快年底完工。