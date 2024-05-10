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地勢低窪北門三寮灣易淹水 投逾8000萬治水年底完工

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
北門三寮灣社區地勢低窪，若有颱風、強降雨容易積淹水，南市府向中央爭取經費，提升抽水量能、護岸改善，年底前將全數完工。照／南市府水利局提供
北門三寮灣社區地勢低窪，若有颱風、強降雨容易積淹水，南市府向中央爭取經費，提升抽水量能、護岸改善，年底前將全數完工。照／南市府水利局提供

北門三寮灣一帶位處南市溪北沿海，也是紅蔥頭產區之一，由於地勢低窪容易淹水，南市府規畫短中長期治水，向中央爭取8600萬元補助，先提升抽水機組量能，再改善排水護岸，預計今年底完工，將大幅降低社區淹水風險。

南市府水利局指出，三寮灣社區包含三慈排水及三寮灣聚落排水等2處主要排水，向西排入北門潟湖，且社區地勢趨近海平面，在颱風或強降雨期間重力排水不佳，2021月南台豪大雨積淹水嚴重，南市府先爭取「北門區三寮灣部落排水應急改善工程」3000萬元，擴增共4cms抽水設備以及緊急備用電源設備，去年2月完工。

水利局後續也辦理台61快速道路以西位屬下游段辦理護岸改善，以加速下游至出海口排洪速率，並更新老舊破損護岸，再爭取前瞻計畫第7批次治理工程，核定4700萬元辦理排水護岸整治，市府也投入900萬元辦理「杜蘇芮、卡努颱風北門區三寮灣排水災後復建工程」，合計花費5600萬元辦理900公尺的護岸改善，今年1月開工，最快年底完工。

北門沿海一帶地勢低窪，受短延時強降雨事件易生淹水情事，當地民眾說，治水工程有時因緊鄰漁塭施工較有難度，但若能徹底解決淹水問題，降低農漁業損失，居民也樂見其成。

北門三寮灣社區地勢低窪，若有颱風、強降雨容易積淹水，南市府向中央爭取經費，提升抽水量能、護岸改善，年底前將全數完工。照／南市府水利局提供
北門三寮灣社區地勢低窪，若有颱風、強降雨容易積淹水，南市府向中央爭取經費，提升抽水量能、護岸改善，年底前將全數完工。照／南市府水利局提供

北門 淹水 護岸

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