融合環保與品德教育 雲林發行「阿寶的大腳ㄚ遊記」首刷千本

雲林縣長張麗善昨天發表官方教材「阿寶的大腳ㄚ遊記」，融合環境保護、品德教育，最為人知的口湖成龍濕地、虎尾建國眷村等景點也都納入，首刷發行1000本，配發至全縣小學、繪本館以及圖書館。張麗善表示，未來會再研發國高中和社會人士適讀版，擴及各個年齡層。

縣府2020年發行首個品德教育教材「雲林有愛，品德Smile」，昨為第2本，環保局指出，與課內讀物不同的是，教材規畫「小短文」及「想一想」專區，藉由導讀開啟讀者思辨模式，提升對環境保護的覺察力、行動力並進一步落實，首批配發至全縣學校及圖書館等逾100個單位，提供教師作為教學應用。

興華國小教師張憲銘說，先前首套官方教材，除有紙本教材、教具，也有應用在電子載具，師生學習互動佳，建議此套也可再研發電子化教材，結合「生生用平板」提供第一線教師在現場教學上可善用或延伸規畫闖關活動，讓學生產生更多學習樂趣，加深記憶。

環保局長張喬維說，阿寶的大腳ㄚ遊記第2階段將評估納入各小學課程，並研擬開發低、中、高年級，及國中、高中、社會人士等適用版本，搭配多元教具發表一套完整官方教材。