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北回歸線防疫最前線 嘉市5招防治登革熱

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市去年登革熱本土病例除了2起群聚案件，其餘都有外縣市足跡。圖為噴藥消毒情形。圖／嘉市衛生局提供
嘉義市去年登革熱本土病例除了2起群聚案件，其餘都有外縣市足跡。圖為噴藥消毒情形。圖／嘉市衛生局提供

本報昨獨家報導國家衛生研究院調查擔憂氣溫升高，登革熱疫情恐跨越北回歸線「北漂」。對此，北回歸線通過嘉義地區，是防堵病媒蚊北漂最前線，嘉縣今年至今1個染疫個案、嘉市尚無。縣府前天啟動公務機關防治登革熱；市衛生局昨指出，今年防疫超前部署，登革熱NS1快篩布點共39家醫療院所等5項防治措施。

據研究，嘉縣布袋是目前埃及斑蚊生存最北界。鎮公所表示，轄內若有廟會之類大型聚會，例如之前新塭嘉應廟衝水路迎客王，會再增消毒次數，針對一些主要觀光路線也會加強，並配合縣府不定期派員查核孳生源。

縣府前天啟動各機關落實環境孳生源清除、每周定期巡檢，由公部門擔任領頭羊，衛生局同步啟動全府辦公大樓分組稽查。

嘉市位於北回歸線以北，衛生局指出，目前病媒蚊以白線斑蚊為主，去年嘉市42起皆本土病例，其中有2起群聚案件外，大部分個案都有外縣市旅遊史，包括台南、高雄、雲林、嘉縣。

嘉市衛生局說，今年5項防治作為，首先衛教宣導，透過發布新聞、資源回收車播放，也辦社區防治宣導場次及防疫人員教育訓練，還有孳生源清除、登革熱NS1快篩試劑布點合作院所共39家、通報防治方面一接獲醫療院所通報疑似個案就啟動疫調和孳生源清除、未清將罰3千到1萬5千不等。

快篩試劑 登革熱 衛生局

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