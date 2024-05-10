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天坑頻傳 南市下月以透地雷達展開檢測

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市近幾年發生多起天坑事件，引起民眾擔憂，水利局已完成透地雷達檢測招標，6月間將對有老舊箱涵的道路檢測，防患未然。記者鄭惠仁／攝影
台南市近幾年發生多起天坑事件，引起民眾擔憂，水利局已完成透地雷達檢測招標，6月間將對有老舊箱涵的道路檢測，防患未然。記者鄭惠仁／攝影

台南市近幾年天坑事件頻傳，民眾都很擔心住處旁或是騎車時碰到，水利局表示，最近已發包將以透地雷達檢測有老舊箱涵的道路，包含南區、安平、新營等地區，另4年編列1.6億經費，經檢測發現有側溝、連通管、箱涵漏水，就立即修復改善，下月起展開檢測。

市議員盧崑福指近幾年南區、安平區、中西區等部分道路都發生天坑事件，車子陷入坑洞中，民眾憂心何時會發生在自己住處附近，也擔心騎車或開車時遇上，會發生不可預測危險；目前安平區多棟大樓興建，過程中抽取地下水，之前大樓施工的天坑事件教訓，民眾盼市府盡起責任，防止再發生。

水利局長邱忠川表示，針對南市老舊箱涵道路，將以透地雷達做檢測，找出道路下會漏水的孔洞，包含側溝、連通管、箱涵等，編列300萬元已經完成招標，未來視需要再增加；天坑有的是因為箱涵頂部鏽蝕造成，也有是連通管漏水引起，預計6月就會展開檢測，提早發現地下管線有漏水，立即找出原因並做處理，防患未然。

邱忠川說，幾起大樓建案因抽水造成道路路基掏空形成天坑事件，有些是裡面抽水，但外面沒抽水，造成外面的水一直進來，進而造成砂湧，以致外面地基掏空；經檢討原因，大部分與連續壁挖得不夠深有關。因此，大樓施工除了要做好地下水監測，也要逐段巡查連續壁、鋼板樁等施作是否按照設計來執行，才不會造成鄰損問題。

地下水 天坑 漏水

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