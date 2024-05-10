南市教育界「行政大逃亡」？ 挨批編制差

台南市教育界「行政大逃亡」？議員昨質詢指出全台均面臨各校行政事務造成第一線教育人員沉重負擔，但南市國中小行政編組不如其他縣市，以國小為例，台南市25至36班的學校僅有4處10組，共12人，反觀高雄編制，25班以後就都是為4處12組，有16人，台北和新北更都是4處13組，有17人，遠不如3都。教育局回應目前已研議於一定班級規模以上學校，由專職行政人員處理行政事務，並向中央爭取調高行政主管津貼。

市議員李宗霖指出，南市行政編制遠不如高雄、台北和新北，最多甚至差了3個人，應提高行政編制，多1個人支援行政，真的差很多！此外，台南市教師兼行政授課時數都比其他縣市多，提高本市國中小行政編制，並減少教師兼行政的授課時數，都是落實行政減量的實際解方，緩解第一線教師的行政負擔，避免再有行政大逃亡現象。

教育局長鄭新輝表示，對於提高行政編制、減少授課時數，會來爭取，但台北經費最充足，永遠比不了，不足的部分可以繼續爭取，但不至於是最差的，減課就要有代課老師，兼行政減課又超鐘點，不如增加額外的津貼，讓老師更合理及順理成章的完成行政工作。

另外，台南市每年均持續辦理主任甄選，報考者如獲校長推薦函，於口試加5分；此外，每年辦理「建議兼主任介聘」作業，如具主任資格且有開缺學校校長推薦函者加30分，讓校長更容易聘到適用的主任。

鄭新輝表示，今年校長退休國中2人、國小10人共為12人，屬持平情況；但有校長遴選志願從大校變小校，不是正常現象，將建議中央比照導師費發給校長津貼、依學校規模，提高行政人員（組長、主任、校長）的職等，以利相對應提升主管加給等津貼，增加校長調任大校、教師兼任主任意願的誘因。