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遇到有4次接生經驗消防員 台南6寶媽急產平安誕下第7胎

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南一名6寶媽懷第7胎，新營高救隊員蔡文成及許羽嬋當場接生，順利產下小女兒。記者莊曜聰／翻攝
台南一名6寶媽懷第7胎，新營高救隊員蔡文成及許羽嬋當場接生，順利產下小女兒。記者莊曜聰／翻攝

台南市新營區一名黃姓婦女懷孕第7胎，今天下午在家中時突然腹部陣痛，家屬趕緊撥打119求助，南市消防局新營高救隊派員趕到現場，隊員蔡文成及許羽嬋判斷黃女即將臨盆，避免送醫途中危險，立刻在現場接生，順利產下一名小女嬰。

南市消防局9日下午1時許接獲報案，新營區興農街有急產接生案件，立刻派遣新營高救隊趕赴現場，到場後發現34歲的黃姓婦女有落紅情形，當機立斷決定在現場接生。

隊員蔡文成在救護出勤經歷中已經有過4次接生紀錄，另名隊員許羽嬋1年多前剛生女兒，對於生產過程並不陌生，兩人分工合作，不到5分鐘的時間胎頭已露出，小孩順利瓜瓜落地，母女均安。

兩人評估新生兒哭聲、活動力及生命徵象都相當穩定後，就把嬰兒小心翼翼交到媽媽懷裡保暖，並將母女2人送往送至柳營奇美就醫，家屬也感謝救護人員，讓全家能再度歡喜迎接新生命到來。

保暖 接生

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