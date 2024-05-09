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快要收成竟變「空包彈」 台南新市稻作染穗稻熱恐歉收

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南新市區水稻面積約150公頃，近期發現稻作出現「穗稻熱病」，範圍逐漸擴大，農民憂心。記者莊曜聰／攝影
台南新市區水稻面積約150公頃，近期發現稻作出現「穗稻熱病」，範圍逐漸擴大，農民憂心。記者莊曜聰／攝影

台南市新市區水稻種植面積約150公頃，目前已結穗纍纍，預計再過10天就能收成，但卻有農民發現，前陣子降雨後，田間稻作逐漸發生乾枯現象，且逐漸蔓延開來，發現竟是穗稻熱病惹禍，立委陳亭妃今天請來農糧署、農改場等相關單位會勘，了解受災狀況，農民則質疑水稻保險計算技術標準，依生產現狀是「看得到、吃不到」，現在遇到災情，根本派不上用場。

一期稻作依地理位置由南往北陸續進入採收期，新市區以潭頂、永就、大社、大營、港墘一帶種植最多，農民表示原本結穗期生長平順，但日前鋒面雨勢過後，部分稻作開始出現乾枯情形，且從零星區域向外擴散，飽滿稻穗成「空包彈」，今年恐怕要歉收，農民回憶類似狀況已是5年前。

立委陳亭妃接獲農民陳情，9日邀集農業部農糧署南區分署、台南區農業改良場場長羅正宗、南市府農業局、新市區公所等單位前往新市稻作區會勘，陳亭妃要求相關單位盡速調查稻作受災原因及狀況，並全面啟動水稻收入保險理賠相關作業。

有農民反應，若以現行標準計算，水稻保險基本型恐怕領不到。陳亭妃說，水稻強制保險實施後，農業天然災害救助辦法就修法，剔除水稻現金救助項目，而新市區稻作即將收成，出險依據將由產量來決定，因此必須在未收成前，盡速評估減產的狀況。

陳亭妃指出，基本型保險理賠的條件為每公頃減產超過基準產量2成以上，即可獲得每公頃18000元的理賠，數據則是以5年來的平均產量計算，如果像新市農民5年內2度「歹年冬」就會拉低平均數，對於農民申請保險理賠就非常不利，希望可以在制度面上作檢討。

台南區農業改良場場長羅正宗說，稻作應是染上「穗稻熱病」，與氣候、田間管理等因素都有關係；農糧署南區分署副分署長黃怡仁表示，水稻保險除一般型，還有加強型可選擇，保障較高，也能加入契作團體，提升種植水準。

台南市新市區農民種植的水稻近期先後枯死，且有蔓延情形，今年恐歉收，立委陳亭妃今天與農業單位到場現勘。記者莊曜聰／攝影
台南市新市區農民種植的水稻近期先後枯死，且有蔓延情形，今年恐歉收，立委陳亭妃今天與農業單位到場現勘。記者莊曜聰／攝影
台南農改場場長羅正宗表示，稻作應該是染上「穗稻熱病」，看似飽滿的稻穗恐怕成了「空包彈」，大大影響產量。記者莊曜聰／攝影
台南農改場場長羅正宗表示，稻作應該是染上「穗稻熱病」，看似飽滿的稻穗恐怕成了「空包彈」，大大影響產量。記者莊曜聰／攝影

台南 稻熱病 農民 陳亭妃

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