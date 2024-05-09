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嘉義番路高齡又偏遠無中醫診所 長庚醫院組團巡迴看診

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣番路鄉缺乏中醫醫療資源，嘉義長庚醫院組成中醫醫療團隊，今起每隔2周提供針灸診療服務。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義縣番路鄉缺乏中醫醫療資源，嘉義長庚醫院組成中醫醫療團隊，今起每隔2周提供針灸診療服務。圖／嘉義長庚醫院提供

嘉義縣番路鄉高山地勢、潮濕，再加上日夜溫差大，許多老農有風濕、退化性關節等疾病，但番路鄉沒半間中醫診所，距離市區車程約30分鐘，一想到要麻煩子女就退縮，嘉義長庚醫院組織中醫團隊，今天舉辦中醫巡迴醫療門診啟動典禮，隔周周四在衛生所提供針灸、診療服務。

衛生局副局長林裕珍說，溪口、東石、阿里山、番路4鄉都缺乏中醫資源，但目前溪口鄉溪東活動中心、東石鄉先天宮、阿里山鄉樂野、達邦、里佳、茶山等村落都有巡迴醫療，只剩番路鄉是與衛生所合作，今起有長庚醫院中醫團隊進駐，將開啟創新的看診模式。

嘉義長庚醫院今啟動番路鄉中醫巡迴醫療門診，健保署南區業務組長林純美、嘉義縣衛生局副局長林裕珍、番路鄉長蕭博勝都參加啟動典禮。門診隔周周四在番路鄉衛生所開診，由中醫科主任楊曜旭率中醫師、護理師、藥劑師一起服務，提供內科診療、針灸及健康諮詢。

嘉義長庚院長楊仁宗說，嘉縣高齡比例全台居冠，番路鄉無中醫診所及醫院，長者就醫路程更是遙遠，嘉義長庚響應「健保給付中醫門診總額醫療資源不足地區改善方案」，與番路衛生所合作開診，每2周提供一次門診服務，未來將視醫療團隊量能、民眾需求再調整。

嘉義長庚中醫科醫師吳清源說，番路鄉受高山地勢與環境影響，日夜溫差大且潮濕，較易受風寒濕邪所傷，再加上農民工作勞動，老年易受到退化性疾病折磨，從中醫角度來看，針灸可緩解局部不適，同時內服中藥也有良好療效，將攜帶藥品、針灸器具提供完備服務。

嘉義縣番路鄉缺乏中醫醫療資源，嘉義長庚醫院組成中醫醫療團隊，今起每隔2周提供針灸診療服務。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義縣番路鄉缺乏中醫醫療資源，嘉義長庚醫院組成中醫醫療團隊，今起每隔2周提供針灸診療服務。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義縣番路鄉缺乏中醫醫療資源，嘉義長庚醫院組成中醫醫療團隊，今起每隔2周提供針灸診療服務。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義縣番路鄉缺乏中醫醫療資源，嘉義長庚醫院組成中醫醫療團隊，今起每隔2周提供針灸診療服務。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義縣番路鄉缺乏中醫醫療資源，嘉義長庚醫院組成中醫醫療團隊，今起每隔2周提供針灸診療服務。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義縣番路鄉缺乏中醫醫療資源，嘉義長庚醫院組成中醫醫療團隊，今起每隔2周提供針灸診療服務。圖／嘉義長庚醫院提供

中醫 嘉義 衛生所

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