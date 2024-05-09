雲林專屬環境教育教材 「阿寶的大腳丫遊記」出版
雲林縣今天發表雲林專屬環境教育教材「阿寶的大腳丫遊記」，以淺顯易懂文字與插圖，描繪小女孩阿寶生活中點點滴滴，呈現環保重要性，讓環境永續概念深植學生心中。
「阿寶的大腳丫遊記」，由雲林縣政府、雲林縣品德教育教材研發暨推廣中心及鎮西國小共同合作完成，今天上午在縣府親民大廳舉行新書發表會，縣長張麗善與鎮西國小學生共同推薦此書，邀大家來閱覽。
環保局長張喬維接受記者聯訪表示，「阿寶的大腳丫遊記」以淺顯易懂文字敘述及精心繪製插圖，描繪五年級小女孩阿寶在生活中與家人的對話、跟同學的相處、在課堂上學習的點點滴滴，讓學生了解環境保護重要性，也可透過閱讀此書認識雲林。
張喬維說，環保局將蒐集回饋意見，滾動修正調整文本後再出第二版，讓環境永續概念深植學生心中。
張麗善表示，每每看到雲林美麗河川和沃土上的稻浪，總期待著有一天出版一本專屬雲林縣的環境教育教材，今天願望得以實現，感謝大家努力。
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