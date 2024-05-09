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黑冠麻鷺築巢喜迎4寶 台南水道博物館分享超萌畫面

中央社／ 台南9日電
台南山上花園水道博物館半個月前飛來一對黑冠麻鷺在園區樹上築巢育雛，今順利孵出4隻幼雛，也讓這對黑冠麻鷺在母親節前夕，喜當4寶新手爸媽。圖／水道博物館提供
台南山上花園水道博物館半個月前飛來一對黑冠麻鷺在園區樹上築巢育雛，今順利孵出4隻幼雛，也讓這對黑冠麻鷺在母親節前夕，喜當4寶新手爸媽。圖／水道博物館提供

台南山上花園水道博物館園區有1對黑冠麻鷺在樹上築巢下蛋，館方架設監控設備觀察，至今4顆蛋陸續順利孵化，館方擷取育雛畫面上網分享，不少網友關心，敲碗盼開線上直播。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，館方發現這對黑冠麻鷺樹上築巢後，與台南市野生動物保育學會及攀樹團體合作，架設即時監控設備觀察過程，期間曾遇風雨及松鼠等侵擾，一度擔心無法順利孵化，所幸第1顆蛋於4日孵化後，另外3顆也陸續孵出幼鳥，館方喜迎新生命。

台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩表示，理論上黑冠麻鷺1天生1顆蛋，孵化期也會間隔，孵化成功率則與親鳥經驗、天候及環境因素有關，工作人員發現幼鳥努力破殼而出時，鳥爸爸在旁邊不停移動身體，有時幫忙啄開鳥殼，也會將鳥殼叨起丟出巢外，相當特別。

文化局指出，水道博物館園區廣達30公頃，有豐富自然資源，是許多動、植物棲身場所，每到春季鳥類繁殖期，常吸引不同禽鳥築巢，也有遊客在園區內目擊朱鸝、黃鸝、鳳頭蒼鷹、領角鴞等珍貴鳥類出現。

館方人員表示，此次透過錄影設備遠端觀察黑冠麻鷺家族，不會對打擾黑冠麻鷺日常生活，並在第一時間擷取有趣或重要片段，於粉專開設「每日麻鷺」專欄，讓民眾一起追蹤育雛現況，學習生命教育。

館方指出，由於過程相當有趣，不少網友留言希望能夠即時觀看麻鷺育雛過程，但受限於軟硬體設備無法馬上提供，目前正設法擴充，希望能儘快提供線上直播，讓更多人一起來關心。

台南 黑冠麻鷺

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