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台南因應汛期 防汛整備抽查小組確保重點工程防減災

中央社／ 台南9日電

因應汛期，台南市政府已成立「防汛整備抽查小組」，啟動汛期前防颱、防汛整備抽查作業，建立重點防汛工程名單，確保工地符合防災減災相關規定，儘量避免淹水災情。

台南市政府災害防救辦公室今天發布新聞稿指出，國際頻傳毀滅性水災，肯亞大洪水造成200多人死亡、巴西83年來最嚴重洪災逾90人罹難；面對全球暖化及聖嬰現象疊加造成氣候問題，市府成立「防汛整備抽查小組」，啟動汛期前防颱防汛整備抽查作業。

市長黃偉哲表示，極端氣候引發短延時強降雨，影響公共工程施工進度與工地安全，尤其台南市易淹水潛勢區約佔全國1/3，每年汛期前必須落實防汛整備作業及自主防汛檢查，「防汛整備抽查小組」則對風險區域加強抽查作業，確保防汛整備安全無虞。

災防辦主任方進呈說，「防汛整備抽查小組」依「因應颱風豪雨來襲抽查在建工程防颱防汛整備情形運作機制」，評估台南易淹水地區排水改善工程、土石流潛勢地區護岸工程、跨河構造物工程等，建立重點防汛工程名單，確保符合工地防災減災作業整備相關規定。

市府已提早完成今年度搶險搶修開口契約發包工作，包括災害搶災搶險、緊急災害租用客車及復建工程委託設計等共163件採購案件，以即時因應災害，有效降低損失。

台南 暖化 淹水

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