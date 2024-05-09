南市府送舊鞋衣服到非洲啟動 需志工幫赤貧地區居民與孩子

台南市政府與舊鞋救命國際基督關懷協會將在5月31日至6月2日，於安平區安億停車場舉辦今年南部第一場大型募集活動，市府購買大型貨櫃並畫上台南意象，將裝載愛心物資到非洲偏鄉。環保局除號召市民報名當志工，民眾也可開始整理家中耐用的合適物資，包含鞋子 、春夏衣物 、大於A4尺寸包包，一同幫助非洲赤貧地區的居民及孩子。

「舊鞋救命」活動主要募集舊鞋等物資送至非洲肯亞，讓另個國度的孩子有鞋可穿，在網路引起很大迴響，台南市政府此次與舊鞋救命國際基督關懷協會合辦活動，號召市民一同響應資源循環送愛到非洲，更歡迎大小朋友報名志工服務，為國際救援共盡心力。

此次活動每日募集時間為上午10點至下午3點，預計募集1萬雙良好且具包覆性的鞋子、2萬件春夏舊衣及1萬個大於A4尺寸的包包，物資僅開放親送，不收郵寄包裹，預計可減少約27公噸廢棄物產生，同時援助非洲孩童及人民有鞋可穿，免受沙蚤之苦。

市長黃偉哲表示，此次也與慈濟慈善事業基金會、安平區平通里辦公處共同合作，募到的物資將裝入40呎彩繪本市專屬意象的貨櫃，待運送至非洲偏鄉地區卸下物資後，這份承載著市民愛心的貨櫃，將留在當地當作公用空間使用。