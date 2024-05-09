地震頻繁強化公共建築耐震能力 嘉義市世賢圖書館下周閉館補強優化

0403花蓮強震至今餘震逾千次，氣象署示警位處梅山斷層帶嘉義，留意地震周期，嘉市府鼓勵老舊建物屋主申請耐震評估，並檢視公共建築耐震能力，其中使用逾30年世賢圖書館，去年獲中央前瞻補助，下周一閉館進行耐震能力補強工程，同步優化借還書設備，增設RFID預約書取書櫃與智慧還書架，預計2025年1月完工。

世賢圖書館1992年成立，位於世賢路上，占地約1148坪，樓高6層（含夾層），是嘉市西區首座公共圖書館。2013年在圖書館3樓成立世賢博士紀念館，典藏保存許世賢博士文物，以女性為館藏發展重點。

文化局說，世賢圖書館是市民生活、閱讀學習的重要場域，市長黃敏惠重視公共環境安全，面對強震頻繁，積極檢視老建物抗震力。世賢圖書館開館至今33年，去年獲中央前瞻補助1457萬8000元，市府自籌162萬元，進行館內地上六層至地下一層RC擴柱補強工程，將大幅提升結構耐震性能。