影／曾文南化聯通管最快520試通水 蔡總統讚許：供水無虞是國家建設重要因素
投入127億元的曾文南化聯通管工程從2019年動工，經歷5年時間終於接通管線，預計5月20日就能試通水，曾文、南化水庫可以互相調度，南部供水將更有效率，今天蔡英文總統南下視察，她回顧2021年桃竹備援管線提前完工，讓竹科的用水不受百年大旱的影響，被說是「一條水管救世界」，相信未來曾文南化聯通管也將發揮重要功能。
曾文南化聯通管從曾文發電廠起，沿著曾庫公路、南市市道174線、台3線等既有道路埋設輸水管，加上銜接南化淨水場部分，全長約27.33公里，曾文水庫透過聯通管南送南化淨水場，也能送水到高屏堰供水至高雄；而甲仙堰引水蓄存於南化水庫，多餘水量可北送蓄存烏山頭水庫，日調度量達80萬噸，嘉義、台南、高雄區域供水更穩定。
蔡英文總統致詞時表示，在南部，水是很重要的資源，相信團隊投入相當多心血，上周二曾文南化聯通管已經接通管線，今天充水後也邁向試通水的目標，這項工程是推動前瞻基礎建設計畫的重大成果，也是經濟部「珍珠串計畫」的重要一環，串接起台灣西部的水庫，讓各區的水資源更有效調度，維持水資源的穩定。
蔡英文總統感謝相關人員的付出與努力，使得工程工期可以提前半年完成，串接曾文-烏山頭水庫、南化水庫和高屏溪，雙方調度備援，不但每日可支援80萬噸給庫容較小的南化水庫，雨季時南化水庫溢流也能回送烏山頭水庫存放，供應灌溉、民生、工業用水更具有彈性。
蔡總統指出，越來越多先進科技業考慮在南部設立據點，水供應無虞，是下階段國家建設重要因素，近年國家投入經費加強基礎建設，打下穩固基礎，在國際競爭力排名上台灣一直往上提升，未來除了管線設施也大力推動科技造水，包括再生水廠、海水淡化廠，持續為產業及民眾提供穩定供水環境。
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