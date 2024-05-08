無形文資六房媽正駕香爐破損修復完成 今依古禮復爐
雲林六房媽祖沒有固定廟宇，每年過爐由36個聚落輪值奉祀，經文化部登錄為無形文化資產，長年供奉的正駕香爐為造冊列管的重要文物，因年久失修破損進行古法修復完成，今天依循古禮舉辦復爐儀式，象徵信仰代代相傳。
雲林六房媽祖沒有固定廟宇，由斗六市、虎尾鎮、斗南鎮、土庫鎮、大埤鎮等36個聚落輪值奉祀，中華民國六房媽會理事長徐萬成說，長年供奉六房天上聖母的「正駕爐、副媽爐、將公爐及宣爐」為造冊列管的重要保存文物，極具傳承意義，正駕香爐因年久失修導致破損，去年理監事會議請縣府協請專家學者會勘，決議以古物修復方式進行原爐修整。
正駕香爐經北港知名錫工藝技藝保存者「阿堂師」蔡明堂修復完成，今天聘請延陵道壇道長吳政憲主持復爐儀式，雲林縣長長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘、斗南鎮長沈暉勛、土庫鎮長陳特凱等人擔任開爐主祭官。
六房媽會常務理事陳盈豪表示，復爐儀式在入香火前，需要將金銀銅鐵錫、珍珠、瑪瑙等七寶放至爐底，爐底所放置的12枚錢幣，特意尋找千禧年台灣銀行所發行的硬幣，因其上頭有龍紋，眾人虔誠恭敬完成復爐儀式。
張麗善表示，長年供奉六房天上聖母紅壇的正駕香爐年久失修，經過半年的修復，今天復爐，祭祀香爐是供奉神祇的靈力累積，更代表信仰將持續傳承，代代相傳。
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