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雲林首間關節置換認證醫院 術後3天即可出院揮別疼痛

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
中國醫藥大學北港附設醫院2022年跨科別組成「關節置換照護團隊」，縮短照護時間，患者術後3天即可出院，繼取得「SNQ國家品質標章認證」，上月再通過醫策會審核，為雲林首間通過「關節置換疾病照護品質認證」的醫院。記者陳雅玲／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院2022年跨科別組成「關節置換照護團隊」，縮短照護時間，患者術後3天即可出院，繼取得「SNQ國家品質標章認證」，上月再通過醫策會審核，為雲林首間通過「關節置換疾病照護品質認證」的醫院。記者陳雅玲／攝影

退化性關節炎是老年人常見疾病，可透過關節置換根除疼痛，中國醫藥大學北港附設醫院2022年跨科別組成「關節置換照護團隊」，縮短照護時間，患者術後3天即可出院，繼取得「SNQ國家品質標章認證」，上月再通過醫策會審核，為雲林首間通過「關節置換疾病照護品質認證」的醫院。

骨科門診求診症狀第一名即是「關節炎」，北港附設醫院關節置換照護團隊總召集人副院長馮逸卿表示，雲嘉地區老年人口多，且多以務農維生，農忙加上負重，退化性關節炎發生機率高。

退化性關節炎造成的疼痛足以影響生活，馮逸卿表示，人工關節置換手術可以根除疼痛，但術後要7至10天才能出院，很多長輩因此畏懼就醫，院方2022年整合骨科、護理部、復健科、麻醉科、營養科、中醫部、放射科、藥劑部和社工室等部門，組成「關節置換照護團隊」，透過跨領域專業治療方案研擬，讓患者術後3天即可返家休養。

70歲的邱姓阿嬤長年為膝關節疼痛所苦，經診斷為第四期退化性關節炎，經照護團隊指導，術後3個月已恢復日常生活，馮逸卿表示，2022年迄今，關節置換照護團隊已服務195名患者。

北港附設醫院關節置換照護團隊去年取得「SNQ國家品質標章認證」，上月再通過財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會審核，獲頒「關節置換疾病照護品質認證」，成為雲林首間關節置換認證醫院，院長吳錫金表示，醫院取得雙認證，讓患者免去舟車勞頓之苦，可以在地就醫治療，醫院會繼續努力，將都市醫療資源及第一線的技術能力帶到雲林，造福鄉親。

中國醫藥大學北港附設醫院2022年跨科別組成「關節置換照護團隊」，縮短照護時間，患者術後3天即可出院，繼取得「SNQ國家品質標章認證」，上月再通過醫策會審核，為雲林首間通過「關節置換疾病照護品質認證」的醫院。記者陳雅玲／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院2022年跨科別組成「關節置換照護團隊」，縮短照護時間，患者術後3天即可出院，繼取得「SNQ國家品質標章認證」，上月再通過醫策會審核，為雲林首間通過「關節置換疾病照護品質認證」的醫院。記者陳雅玲／攝影

北港 老年人口 關節炎 雲林

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