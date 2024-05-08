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電價漲違規用電增加 雲林去年追償1100萬電費、今年又逮17件

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
近年電價調漲，竊電案件頻傳，台電雲林區營業處去年查獲40餘件違規用電案，追償1100多萬元電費，今年迄今已查獲17件。記者陳雅玲／攝影
近年電價調漲，竊電案件頻傳，台電雲林區營業處去年查獲40餘件違規用電案，追償1100多萬元電費，今年迄今已查獲17件。記者陳雅玲／攝影

近年電價調漲，竊電案件頻傳，台電雲林區營業處去年查獲40餘件違規用電案，追償1100多萬元電費，今年迄今已查獲17件，多為住家用電，另，雲林縣去年底至今傳出多件電纜遭竊，長度逾2公里，影響民生及工廠用電，經警方追查，逮捕16名嫌犯，台電感謝雲林警方協助，今頒發24萬獎金致意。

電價逐年調漲，違規用電案件頻傳，雲林縣去年查獲40餘件違規用電案，多為商家和住宅用電，台電依每月用電時間及用電量，最多追償1年、最少3個月電費，共追償1100多萬元電費，今年至今也已查獲17件，且多為住家用電，追償600多萬元電費。

台電雲林區營業處業務副處長張季切表示，有不肖人士利用民眾想節省電費心態，假借兜售節電裝置，實際上卻是在電表上動手腳，讓電表跑得比較慢或是停止，通常被抄表員或民眾檢舉發現，因電表異常很容易發覺，呼籲民眾或商家切勿有僥倖心態。

另外，雲林縣去年底至今在虎尾、斗六、斗南、北港等地發生多起台電電纜遭竊案，遭竊地點多為斗六工業區及各鄉鎮人煙稀少地區，被竊電纜長度逾2公里，嚴重影響民生及工業供電穩定，警方追查後，合計逮捕犯嫌16名，其中林姓及張姓犯嫌為電纜線竊案累犯，另盧姓犯嫌等8人共組竊盜集團，均依法究辦。

台電雲林區營業處長龔良智感謝警方協助逮捕竊電纜慣竊，今到縣警察局頒發24萬元破案獎金，他表示，為杜絕電纜線遭竊，台電將與檢警部門配合，將電纜線易失竊地點提供警方偵辦及規畫巡邏勤務參考，也呼籲民眾若發現可疑人車立刻向警方或台電通報，如經檢舉破案，台電將發給獎勵金。

台電雲林區營業區頒發破案獎金給雲林縣警察局。圖／雲林縣警察局提供
台電雲林區營業區頒發破案獎金給雲林縣警察局。圖／雲林縣警察局提供
近年電價調漲，竊電案件頻傳，台電雲林區營業處表示，電表若有異常，抄表員抄表時很容易就能發現，呼籲民眾勿以身試法，圖為示意圖，非當事人。圖／台電雲林區營業處提供
近年電價調漲，竊電案件頻傳，台電雲林區營業處表示，電表若有異常，抄表員抄表時很容易就能發現，呼籲民眾勿以身試法，圖為示意圖，非當事人。圖／台電雲林區營業處提供

台電 竊盜 雲林 電價

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