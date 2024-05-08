電價漲違規用電增加 雲林去年追償1100萬電費、今年又逮17件

近年電價調漲，竊電案件頻傳，台電雲林區營業處去年查獲40餘件違規用電案，追償1100多萬元電費，今年迄今已查獲17件，多為住家用電，另，雲林縣去年底至今傳出多件電纜遭竊，長度逾2公里，影響民生及工廠用電，經警方追查，逮捕16名嫌犯，台電感謝雲林警方協助，今頒發24萬獎金致意。

電價逐年調漲，違規用電案件頻傳，雲林縣去年查獲40餘件違規用電案，多為商家和住宅用電，台電依每月用電時間及用電量，最多追償1年、最少3個月電費，共追償1100多萬元電費，今年至今也已查獲17件，且多為住家用電，追償600多萬元電費。

台電雲林區營業處業務副處長張季切表示，有不肖人士利用民眾想節省電費心態，假借兜售節電裝置，實際上卻是在電表上動手腳，讓電表跑得比較慢或是停止，通常被抄表員或民眾檢舉發現，因電表異常很容易發覺，呼籲民眾或商家切勿有僥倖心態。

另外，雲林縣去年底至今在虎尾、斗六、斗南、北港等地發生多起台電電纜遭竊案，遭竊地點多為斗六工業區及各鄉鎮人煙稀少地區，被竊電纜長度逾2公里，嚴重影響民生及工業供電穩定，警方追查後，合計逮捕犯嫌16名，其中林姓及張姓犯嫌為電纜線竊案累犯，另盧姓犯嫌等8人共組竊盜集團，均依法究辦。