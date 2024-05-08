跨年晚會預算增 年輕人卻跑外縣市…嘉市議員促活動轉型

嘉義市政府跨年晚會預算2019年226萬元，逐步增到去年600萬元，議員王浩上午質詢，2019年跨年晚會吸引3至5萬人次，去年預算600萬提高2倍多，人數只有6萬人，許多年輕人跑到台南、台中跨年，質疑跨年成效；文化局長盧怡君說，跨年藝人演出價碼浮動，縣市競爭邀演提高，嘉市邀請藝人以全民共享為目標，許多親子全家出動，觀眾爆滿。

王浩說，跨年晚會預算增到去年600萬元，經費提升2倍多，觀眾人數成效是否有翻2倍以上？同時間，台南跨年有22萬多人次，台中24萬人次，嘉義市的經費比上不足比下有餘，市府編跨年晚會預算自2019年起226萬增到去年600萬元。

以台南、台中跨年晚會為例說，「嘉義年輕朋友都想去參加外縣市的了！」去年嘉市參與人次約6萬，台南25萬、台中24萬，他要求文化局未來跨年晚會應更具有記憶點，才能吸引更多人次參與。

王浩表示，嘉市經費雖不及台南1455萬，但比沒有辦跨年的基隆、嘉義縣、苗栗縣，以及僅花費100萬彰化市、340萬宜蘭市、350萬的新竹縣市、380萬南投縣、250萬雲林縣還多。

相較去年市府舉辦「花海生活節」、「有事青年節」、「搖滾音樂祭」，參與人數都是跨年晚會的1倍至2倍，但經費卻花的比較少，文化局應向這些活動的成功經驗看齊，重新思考跨年晚會花費600萬意義和定位。