台南研究資料館揭牌 黃偉哲：台南文化與世界接軌
台南研究資料館今天在台南市立圖書館公園總館揭牌，將典藏南瀛研究書籍及第一手田野資料，提供台南文史研究出版品，打造成重要資料庫及服務據點；適逢台南400，市長黃偉哲期許台南文化與世界交流接軌。
黃偉哲今天主持台南研究資料館揭牌儀式，他表示，台南是台灣首座城市，台南研究不能在台灣研究中缺席；今年適逢「台南400」，台南研究資料館正是台南研究向下扎根及樹立研究資源公共化的重要里程碑。
黃偉哲期許台南研究資料館強化台南研究，讓台南歷史文化永續傳承，且與世界交流接軌，落實鄉土與國際多面向深耕研究，成為主要及首要研究標的。
台南市政府發布新聞稿指出，台南研究資料館整合台南研究資料，透過連結國內外專家學者推動台南研究學術交流合作，且將強化基礎服務，開放「南寧文學．家」申請進駐，提供田野調查舒適便利空間。
此外，台南研究資料館也將整合市府文化局出版台南研究叢書推出「閱讀共享計畫」，強化台南研究出版品的公共性與流通性，推廣養成大眾閱讀習慣及風氣，也幫助學生認識自己家鄉歷史與文化脈絡。
市府文化局表示，台南研究資料館將典藏南瀛研究書籍與第一手田野資料，提供台南文史研究出版品，持續搜羅珍稀研究資料，進而打造成重要資料庫與服務據點，供大眾更認識台南文化。
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