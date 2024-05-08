南市搶頭香！1.25公噸鳳梨搭機銷紐 每顆零售價近500元台幣

台紐雙方4月9日簽署「台灣蔬果輸紐輸出計畫」，即日起鳳梨可輸往紐西蘭，台灣鳳梨外銷版圖再擴張，時隔1個月，首批輸紐的鳳梨由台南市搶頭香，共計250箱、1.25公噸的鳳梨將搭飛機空運出口，預計後天到關接受檢驗，通過後就可在當地20家超市銷售，這批鳳梨主打中高端市場，預估零售價換算台幣每顆500元。

台紐雙方洽談8年總算促成鳳梨外銷，台南市搭上首波列車，由南瀛農產運銷公園引薦麻豆金子宏貿易公司出貨給當地的「松記蔬果Song Kee Gardens Ltd」，總計20箱、每箱5公斤裝，每箱約3到4顆，將鋪貨到松記旗下20家分店，由關廟青農林豐偉供貨，他種植鳳梨有10年時間，從最早的大陸到日本及現在的紐西蘭，品質深受肯定。

台南市長黃偉哲說，為建立台南鳳梨在國際市場上的良好口碑，這批銷紐鳳梨經過嚴格篩選和檢驗程序，確保品質完美無瑕，並採空運最快速度到紐西蘭，黃偉哲表示，未來台南農產品將以品質取勝，做出市場區隔，專攻紐西蘭等中高價位外銷市場，為農民創造更多的出口機會，以往我們吃紐西蘭的奇異果，以後紐西蘭可以吃到更多南市生鮮水果。

南市農業局長李建裕指出，市長黃偉哲帶隊衝刺拚外銷，做為外銷旗艦的台南鳳梨，目前外銷日本、韓國、加拿大、新加坡、紐西蘭等地，未來有更多果農做好栽種管理及計畫生產，外銷成績會更亮眼。

這批鳳梨從金子宏麻豆包裝廠出貨到機場空運外銷，今天早上包括台南市長黃偉哲、農業局局長李建裕、農糧署生產作業組組長蘇登照、南瀛農產總經理余清永等人，到包裝廠了解鳳梨分級包裝過程，確保每箱外銷的鳳梨都符合最嚴格的標準。