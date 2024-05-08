公設保留地不能建設、稅照繳 地主有大怨氣…南市50公頃解編

台南不少公共設施保留地不開發也不徵收，地主要繳地價稅還不能建設，地方多有怨言，市府辦理全市39處公設保留地專案通盤檢討，已在4月30日經內政部都委會審議修正通過，34處解編，面積約50公頃。都發局表示，面積較大為學校用地，解編後重劃，部分做住宅、道路、公共設施。

市議員陳怡珍6日質詢時也指北區公道一號道路（公園南路）原規畫為40米道路，目前僅開闢約22、23米寬，市府遲未進行後續開闢計畫。土地未徵收，同時禁止市民建設，市民不僅要繳地價稅，若空地髒亂還會受處罰，嚴重影響地方產業活化。

陳怡珍嘆公道一號道路一點都不「公道」，認為此道路土地徵收費用雖高得嚇人，但位於市中心的土地現在不徵收，未來地價只會越來越高，如果確定沒有徵收計畫，就盡快解編，將土地歸還地主，不要讓民眾空有土地無法利用，嚴重損失權益。

工務局表示，此案原要納入生活圈計畫爭取中央補助經費，但因北邊拓寬20米經費比較龐大，用地取得需要10億，而生活圈計畫的用地取得需要由地方政府負擔，可能需要市府調整財源或是中央予協助，否則此案要開闢確有困難。

都市發展局指出，都市計畫公共設施保留地長年未徵收影響人民生存權與財產權，市長黃偉哲上任以來非常重視，要求優先檢討非必要性公共設施保留地，透過專案通盤檢討方案與解編機制落實還地於民，以充分展現市府維護民眾權益的決心。

為此，市府配合中央政策辦理全市39處都市計畫區公設保留地專案通盤檢討，將陸續完成都市計畫審查程序，其中包含安南區、安平區、中西區、北區、東區及南區等各區的原台南市主要計畫公共設施專案通盤檢討案，內政部都委會已審議通過。

此次共檢討解編34處公共設施保留地，面積50公頃，包含學校、綠地、變電所、市場、公園等主管機關無使用需求、無徵收計畫的公設保留地；將透過跨區市地重劃取得並興闢地方需要約16公頃鄰里性公園綠地等公共設施。其中面積較大為學校用地，包含安南區文中42、北區文小54、南區文中48等，將重劃興建住宅、開闢道路等公共設施，並保留部分開放空間，讓環境更好，帶動地方發展。