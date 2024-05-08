住水庫旁卻打井取水 嘉義大埔鄉民盼改善

嘉義縣長翁章梁昨天到大埔鄉參加基層座談會，有鄉民代表反映大埔鄉取水口在龍蛟溪，取水後只有加氯、沒過濾，現缺水乾枯期則改在水庫附近打井，令居民怨住在水庫旁「用水卻像在第三世界」，希望取水口往上游移動，穩定水量、水質。縣府表示，將研議處理。

翁章梁說，鄉代反映的大埔鄉水質及水量問題，若現在鑽井位置取出水質較不好，會向自來水公司提出建議，另更改水源頭位置則由地方提案，交由縣府研議處理。

大埔基層座談會今年首次邀請鄰長參加，昨參加人數逾百人。

鄉民代表陳癸全說，現有龍蛟溪水源供應不穩定，夏季有雨時使用溪流伏流水，冬季乾旱時則由茄苳村3口深水井供水，但深水井抽取的水質較硬，煮水後殘留許多雜質，建議把水源頭移往曾文溪上游。

鄉長吳明勳說，為解決旱季缺水問題，水利署前年投入2千多萬元，在台3線333公里附近曾文溪床增設抽水站，採3段式抽取溪水，送至3公里外的大埔淨水場淨化處理，穩定提供自來水，也在水庫附近打井增加水源，目前多數地區水源夠用，

吳明勳也說，盼未來簡易自來水普及率達8成。