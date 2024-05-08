聽新聞
test
0:00 / 0:00

住水庫旁卻打井取水 嘉義大埔鄉民盼改善

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣長翁章梁昨到大埔鄉參加基層座談會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁昨到大埔鄉參加基層座談會。記者黃于凡／攝影

嘉義縣長翁章梁昨天到大埔鄉參加基層座談會，有鄉民代表反映大埔鄉取水口在龍蛟溪，取水後只有加氯、沒過濾，現缺水乾枯期則改在水庫附近打井，令居民怨住在水庫旁「用水卻像在第三世界」，希望取水口往上游移動，穩定水量、水質。縣府表示，將研議處理。

翁章梁說，鄉代反映的大埔鄉水質及水量問題，若現在鑽井位置取出水質較不好，會向自來水公司提出建議，另更改水源頭位置則由地方提案，交由縣府研議處理。

大埔基層座談會今年首次邀請鄰長參加，昨參加人數逾百人。

鄉民代表陳癸全說，現有龍蛟溪水源供應不穩定，夏季有雨時使用溪流伏流水，冬季乾旱時則由茄苳村3口深水井供水，但深水井抽取的水質較硬，煮水後殘留許多雜質，建議把水源頭移往曾文溪上游。

鄉長吳明勳說，為解決旱季缺水問題，水利署前年投入2千多萬元，在台3線333公里附近曾文溪床增設抽水站，採3段式抽取溪水，送至3公里外的大埔淨水場淨化處理，穩定提供自來水，也在水庫附近打井增加水源，目前多數地區水源夠用，

吳明勳也說，盼未來簡易自來水普及率達8成。

大埔 水庫 水質 翁章梁

延伸閱讀

住曾文水庫旁卻得抽地下水 大埔鄉民怨：像第三世界

北部水情好消息！石門水庫水位回升逾5公尺 寶二蓄水率破5成

曾文水庫水位已上升36公分 南市三大水庫可望增千萬噸

天助挨過枯水期！豪雨狂炸全台水庫進帳破億噸 真正解渴要等「這時機」

相關新聞

台南海岸退縮嚴重 議員轟市府消極養灘

台南海岸退縮嚴重，從七股潟湖到二仁溪口都明顯後退，多名議員昨質詢說，包括二仁溪口沙洲退後數百公尺，市府要有更積極防護辦法...

住水庫旁卻打井取水 嘉義大埔鄉民盼改善

嘉義縣長翁章梁昨天到大埔鄉參加基層座談會，有鄉民代表反映大埔鄉取水口在龍蛟溪，取水後只有加氯、沒過濾，現缺水乾枯期則改在...

台南抽沙養灘救海岸 環團：也要預防人民陷於危險

台南海岸退縮嚴重，從七股潟湖到二仁溪口都明顯後退，市議員今要求市府有更積極防護辦法，水利局表示，今年持續投入1200萬元...

台南推「迷你國土計畫」 引導鄉村區因地制宜發展

台南市政府推動鄉村地區各項軟硬體建設，提出「迷你國土計畫」，盼使發展政策更因地制宜，台南市長黃偉哲今天在市政會議指示跨局...

台南消防機器人提升安全成效佳 將再購7台投入救災

台南市政府去年首度引進消防機器人投入救災，協助提升消防人員安全及救災效能；考量現代災害類型日益複雜，市府自籌經費並爭取中...

餘震震毀國定古蹟…雲林2宮廟震後毀損 將向文資局提計畫修復

花蓮0403地震後餘震不斷，國定古蹟雲林縣拱範宮由匠師陳天乞製作的交趾陶毀損，還有國定古蹟北港朝天宮的三川殿剪黏斷裂，雲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。