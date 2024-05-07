守護海岸線！環團：贏不過氣候變遷 不能陷人民於危險

台南海岸退縮嚴重，從七股潟湖到二仁溪口都明顯後退，市議員今要求市府有更積極防護辦法，水利局表示，今年持續投入1200萬元抽沙養灘，以及設置竹椿等以自然為本的工法，辦理系湖疏濬及沙洲復育；也投入300萬元辦理沙洲、潟湖改善研究案，改善防護工法。另，第六河川分署將在二仁溪口北岸採取養灘措施，守護海岸。

台南社大研究員晁瑞光指，過去水利單位委託專家做了許多研究，但目前氣候變遷已過了拐點，未來會更嚴重，研究案也應該考量到氣候的因素並做調適，而都市計畫、國土計畫也應如此，包含劃出蓄洪區、淹沒區、潛勢區、高峰區等，避免開發或低度開發，以免讓人民陷於危險中，畢竟任何人為工程贏不過氣候變化。

市議員郭鴻儀、穎艾達利、周嘉韋今天在水利局業務報告時，都關心台南海岸的防護及沙洲復育，指近年來海岸不斷退縮，青山港汕及網仔寮汕、北門潟湖去年都被颱風的長浪突破，沙洲遭流失，潟湖也有陸化之虞，希望有更積極的守護動作。

水利局長邱忠川表示，台南海岸段分6個區段，包含雙春、北門海埔地、北門潟湖至七股潟湖、頂頭額汕至曾文溪口、曾文溪口至安平商港、安平商港至二仁溪口。去年共辦理4件海岸潟湖沙洲復育，經費2600多萬元，面積2.8公頃，疏濬淤沙3萬立方公尺。

今年投入1200萬元持續抽沙養灘、竹椿、沙腸袋以疏濬潟湖及沙洲復育，也投入300萬元針對將軍溪口至曾文溪口辦理海岸沙洲、潟湖整體改善調適計畫研究案，調查分析地形水深變遷、海岸漂沙、海岸侵蝕成因，透過數值模擬方式，改善防護工法。

郭鴻儀指二仁溪口沙洲流失嚴重，已退後數百公尺，早期高於海面約2公尺的崗哨碉堡，在漲潮時已沒入海中，應拿出對策。邱忠川說，水利署第6河川分署將在北岸養灘，改善沙洲流失問題。

穎艾達利表示，去年投入經費2600多萬，今年減少了，「是不做了嗎？」並只疏濬2萬立方公尺，根本太少了，應加強疏濬，防潟湖陸化及利於船筏通行。邱忠川表示，台江國家公園也編列1200萬元守護網仔寮汕，會用最適合的工法防護海岸。