影／牛粒、椪餅、荷蘭餅及1624咖啡耳掛包 台南400禮盒今天發表
台南崑山科大與新北復興商工、台南舊來發餅舖、吳寶春麥方店合作推出「台南400禮盒」，今天舉辦設計開發聯名發表會。以台南在地老字號品牌舊來發餅舖結合烘焙吳寶春麥方店產品，帶領大家走入府城時光隧道，品嘗融合傳統的創新台南好滋味，來慶祝台南400年。
發表會由崑大時尚展演事業系發表秀開場，吳寶春與舊來發餅舖何錫銘師傅現場聯合創作椪餅，共同和麵、擀麵糰，象徵台南珍視傳統，並積極拓展開創新路。副市長趙卿惠表示，這個新禮盒充分彰顯台南的傳統與新創口味，非常有意義。
台南400禮盒有台灣經典平民點心「牛粒」、府城特有古早糕餅「椪餅」、荷蘭傳統美食「荷蘭餅」，還有崑大紀念台南400年研製的「1624咖啡耳掛包」。首批製作1500盒將在全台吳寶春麵包店及崑山科大烘焙坊出售、每盒799元。
「牛粒」是日據時期日本傳入台灣的糕點，改良至歐洲著名甜點「手指餅乾」，在台灣已超過60年。「椪餅」在薄脆的餅皮外殼包覆一層薄紗般糖衣，常用於祭祀、慶典或坐月子食用。「荷蘭餅」以香甜麥芽糖漿伴奶香，是荷蘭著名且市集常見點心。
「1624咖啡耳掛包」以100％阿拉比卡咖啡豆，經日曬處理中深焙，具巧克力與堅果香氣甜味餘韻。
校方表示，這四款產品「展現府城的古都風韻，更承載著台南400年層層交疊的歷史迴路」。台南有豐富歷史人文。這次崑大團隊統籌「台南400禮盒」設計開發，以「珍視傳統、開創當代、展望未來」為設計核心，帶領民眾踏上屬於台南的精選美食之旅。
崑大校長李天祥表示，禮盒由復興商工與崑山科大師生共同提案，復興商工學生展現天份表現優異，如果來崑山科大就讀、第一年免學雜費鼓勵。吳寶春師傅、何錫銘師傅評選，最終選出符合能完美融合台南豐饒生態與人文風貌的形象設計，並呈現古都新風貌，禮盒款式獲好評，將在全國販售。
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