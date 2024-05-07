嘉縣定古蹟奮起湖車庫修復完工 超美檜木建築曝光
阿里山林鐵「奮起湖車庫」有百年歷史，保留傳統木造結構，是嘉義縣別具特色縣定古蹟，阿里山林業鐵路及文化資產管理處斥資3400多萬元，歷時5年多調查研究、整建施工，今年完成修復提升安全性，部分空間即起公開標租，將融入多元創意營運模式。
林鐵及文資處表示，奮起湖車庫是阿里山林鐵唯一木構車庫，全木造建築以紅檜作為修復主要材種，保留既有木榫接構件，斥資約3400萬元、歷時5年修復完工，除已規畫策展外，更將部分空間公開標租，導入多元創意營運模式，提供旅客更豐富遊憩服務。
奮起湖車庫鄰近縣道169與奮起湖車站，自駕或大眾運輸皆可到達，是奮起湖地區黃金地段，林鐵及文資處標租案面積167.6平方公尺，租期5年，開放民間業者承租，營運項目包括參觀、展覽、會議、策展、文教場所、商品販售、簡易餐飲（嚴禁明火烹煮）。
林鐵及文資處也說，奮起湖車庫是阿里山火車登山過程中最重要的休息與保養場所，1985年改作古老蒸汽火車展示場，這次完整修復車庫周邊加煤台、水鶴等鐵道設施，呈現過往蒸汽火車運作的鐵道文化精華，盼透過民間的創意營運思維，為縣定古蹟奮起湖車庫加值。
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