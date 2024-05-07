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援助經濟弱勢、遭遇急難家庭 台南市再增5處「實物愛心銀行」
臺南市政府自111年起以委辦實體店面、合作實體店面及實物分站之方式提供民眾三層次服務，為提供弱勢民眾更便利的服務，今年再新增安平、善化、南區、白河、後壁等5處合作實體店面，截至4月底全市已建置5處委辦分行、14處合作分行及19處實物分站，總計有38處的實物愛心銀行服務站點，提供弱勢家戶取得所需民生用品。
臺南市長黃偉哲表示，臺南市實物愛心銀行為經濟弱勢或遭遇急難之家庭，提供及時且適切的緊急生活物資協助，為確保服務量能充足，社會局也積極媒合善心企業捐贈補充，感謝多年來許多企業及民間團體的捐輸，讓褔利能送到需要的民眾手中。
南市社會局盧禹璁局長指出，因應實物愛心銀行實體店面數增加，為提供民眾民生物資更多元選擇，社會局自106年起與財團法人全聯慶祥慈善事業基金會攜手合作成為公益夥伴，該單位於106、107及112年累計捐贈市值逾新臺幣320萬元物資。今年也將再持續捐贈台南市實物愛心銀行市值逾100萬元的高單價營養品及成人紙尿布等物資。為感謝全聯慶祥基金會長期捐贈物資，臺南市各實物愛心銀行也在實體店面中設置「全聯專區」，便於民眾挑選全聯物資，同時達到對捐贈單位之責信。
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